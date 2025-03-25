Гладкое, сияющее, довольное: лицо твоей мечты возможно — и вот с чего начать

Ощущение стянутости, шелушение, тусклый вид — знакомо? Возможно, вы уверены, что у вас сухая кожа. Но стоп: а вдруг это обезвоженность? Эти состояния часто путают, но ухаживать за ними нужно по-разному.

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Сухость — это навсегда, обезвоженность — временно

Сухая кожа — это тип, с которым вы рождаетесь. У неё меньше сальных желёз, нарушен липидный барьер, она часто зудит и шелушится. А вот обезвоженная кожа — это состояние. Оно может появиться у любого типа кожи (даже жирной!) под воздействием стресса, климата, обезвоживания организма или агрессивного ухода.

Секрет в текстуре и внешнем виде

Обезвоженная кожа выглядит тусклой, морщинки становятся заметнее, а лицо кажется уставшим. При этом может усиливаться жирный блеск, особенно в Т-зоне — это кожа "паникует" и вырабатывает больше себума в ответ на нехватку влаги.

Как понять, что именно у вас?

Ваша кожа сухая, если она шершавится, стянута круглый год, а косметика "проваливается" сразу после нанесения.

если она шершавится, стянута круглый год, а косметика "проваливается" сразу после нанесения. Она обезвожена, если кажется уставшей, тусклой, реагирует на погоду и "жаждет" влаги после умывания.

если кажется уставшей, тусклой, реагирует на погоду и "жаждет" влаги после умывания. И да, может быть и то, и другое одновременно.

Уход: не путайте воду и масло

Сухая кожа нуждается в питательных формулах с маслами и липидами: ищите керамиды, масло ши, сквалан. А вот обезвоженной коже требуется влага — подойдут сыворотки с гиалуроновой кислотой, глицерином и другими увлажняющими компонентами.

Главное правило: мягкость во всём

Какая бы проблема ни тревожила вашу кожу, избегайте агрессивных ингредиентов, отдушек и спирта. Выбирайте деликатные текстуры, увлажняйте не только снаружи, но и изнутри — и ваша кожа обязательно вас отблагодарит.

Уточнения

Косме́тика (от др.-греч. κοσμητική - "искусство украшать, наряжать", далее от κοσμητικός, κοσμέω) — учение о средствах и методах улучшения внешности человека.



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