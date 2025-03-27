Утром — совещание, вечером — свидание: эти фасоны брюк справятся с любой задачей

Забудь про джинсы — весна-2025 зовёт на модный эксперимент. Этой весной брюки займут центральное место в гардеробе. И речь вовсе не о скучных офисных "стрелках", а о моделях, которые легко вписываются и в рабочие будни, и в повседневную капсулу. Подобрали для тебя самые актуальные фасоны, которые точно не останутся незамеченными.
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Девушка позирует
Прямые и зауженные — твоя база, если ты мини
Высокие брюки прямого или слегка зауженного кроя — настоящая находка для девушек невысокого роста. В отличие от широких моделей, которые могут сидеть мешковато, эти сидят точно по фигуре. А если выбрать вариант с завышенной талией — можно даже визуально "выровнять" пару сантиметров роста. Минимализм снова в моде, и это его звёздный момент.
Серые базовые — как у фэшн-блогеров
Они есть в гардеробе у каждой модницы: слегка расширяющиеся книзу, со складками на бедрах, прямого силуэта. Почему они на пике? Во-первых, расслабленный крой. Во-вторых, цвет, который заменил чёрный и сочетается буквально со всем. Пиджак — для офиса, футболка — для улицы, лонгслив — для расслабленного дня. Универсальность на максимум.
Кожаные — для тех, кто хочет вау-эффекта
Весна — идеальное время выгуливать кожаные брюки. В жару в них будет невыносимо, а вот сейчас — то, что нужно. Чтобы не выглядеть чересчур дерзко, сочетай их с базовой рубашкой, лонгсливом или джемпером приглушённого оттенка. И да, давай договоримся: никакого экстрима, только элегантный дерзкий шик.
Клеш и буткаты — модное возвращение нулевых
Те самые брюки-клеш снова в тренде! Только есть нюанс: выбирай модели без плотного облегания в бедрах — так ты не "заземлишь" фигуру, особенно если рост ниже среднего. Носи с короткой курткой или жакетом, чтобы подчеркнуть талию и вытянуть силуэт. Простой способ добавить образу немного ретро и много шика.
Суперширокие — для смелых и уверенных
Эти брюки в соцсетях уже окрестили "парусами" — настолько они свободные. Они выглядят эффектно и оригинально, но требуют баланса: объёмный низ стоит уравновесить приталенным верхом. Жакет по фигуре или тонкий лонгслив — идеальные союзники. Да, не под каждую фигуру, но если "легли" — ты в тренде на все сто.
Тонкие и струящиеся — для эстеток
Шёлк, вискоза, тонкий хлопок — всё, что летит и мягко струится. Да, они мнутся, зато смотрятся настолько изысканно, что про складки можно забыть. Добавь к таким брюкам ботильоны, свитер или рубашку, и собери образ, который выглядит так, словно ты только что сошла с подиума. Главное — не перегружать образ деталями.
Модная весна — это свобода выбора
Этой весной дизайнеры сделали ставку на разнообразие: будь то элегантный минимализм или театральный oversize. Главное — комфорт, уместность и твоя уверенность. Найди свою модель — и носи с удовольствием, ведь мода в 2025-м наконец стала такой, где каждая найдёт своё отражение.
Уточнения
Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.