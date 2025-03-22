Эффект бархатной кожи без усилий: пилинг тела, который легко сделать дома

2:42 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Пилинг – одна из самых эффективных процедур для поддержания кожи в тонусе. Он не только помогает избавиться от ороговевших клеток, но и улучшает циркуляцию крови, стимулирует обновление кожи и делает её гладкой и сияющей. Но можно ли выполнять эту процедуру дома, не прибегая к услугам косметолога? Разбираемся, как правильно делать пилинг тела самостоятельно, какие средства использовать и каких ошибок избегать.

Фото: https://www.freepik.com by wirestock Фигура девушки

Виды домашних пилингов

Механический пилинг

Самый популярный вариант, который выполняется с помощью скрабов или специальных массажных щеток. В составе таких средств обычно содержатся:

Кофейная гуща – улучшает циркуляцию крови, придаёт коже тонус.

Сахар или морская соль – эффективно удаляют ороговевший слой.

Молотые косточки фруктов – обладают мягким отшелушивающим действием.

Энзимный пилинг

Более деликатный вариант, который подходит для чувствительной кожи. Его основа – ферменты, полученные из фруктов (папаин, бромелайн). Такие составы мягко растворяют мёртвые клетки без механического воздействия.

Кислотный пилинг

Основан на использовании AHA- или BHA-кислот. Молочная, гликолевая и салициловая кислоты проникают глубже в кожу, обновляют её и придают сияние. Однако такие пилинги требуют осторожности, так как могут вызвать раздражение.

Как правильно делать пилинг тела

Чтобы процедура принесла максимальную пользу, важно соблюдать основные правила:

Распарьте кожу – примите тёплый душ или ванну, чтобы раскрыть поры. Нанесите пилинг – аккуратными круговыми движениями массируйте кожу. Избегайте повреждённых участков – если есть ранки, раздражение или воспаления, пилинг лучше отложить. Смойте тёплой водой – не используйте слишком горячую воду, чтобы не пересушить кожу. Увлажните кожу – после процедуры нанесите питательный лосьон или масло.

Как часто делать пилинг

Жирная кожа – 2 раза в неделю.

Нормальная кожа – 1–2 раза в неделю.

Чувствительная и сухая кожа – 1 раз в 10–14 дней.

Домашний пилинг – это доступный и эффективный способ ухода за кожей. Главное – подобрать подходящий тип отшелушивания, соблюдать меры предосторожности и не забывать о последующем увлажнении. Регулярное применение пилинга поможет сделать кожу гладкой, мягкой и ухоженной в любое время года.

Уточнения

Пилинг или эксфолиация в косметологии — удаление, отшелушивание верхнего ороговевшего слоя кожи, один из этапов ухода за кожей, используемый как в кабинете косметолога, так и в домашнем уходе.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.