Эффект бархатной кожи без усилий: пилинг тела, который легко сделать дома

Пилинг – одна из самых эффективных процедур для поддержания кожи в тонусе. Он не только помогает избавиться от ороговевших клеток, но и улучшает циркуляцию крови, стимулирует обновление кожи и делает её гладкой и сияющей. Но можно ли выполнять эту процедуру дома, не прибегая к услугам косметолога? Разбираемся, как правильно делать пилинг тела самостоятельно, какие средства использовать и каких ошибок избегать.
Самый популярный вариант, который выполняется с помощью скрабов или специальных массажных щеток. В составе таких средств обычно содержатся:
Более деликатный вариант, который подходит для чувствительной кожи. Его основа – ферменты, полученные из фруктов (папаин, бромелайн). Такие составы мягко растворяют мёртвые клетки без механического воздействия.
Основан на использовании AHA- или BHA-кислот. Молочная, гликолевая и салициловая кислоты проникают глубже в кожу, обновляют её и придают сияние. Однако такие пилинги требуют осторожности, так как могут вызвать раздражение.
Чтобы процедура принесла максимальную пользу, важно соблюдать основные правила:
Домашний пилинг – это доступный и эффективный способ ухода за кожей. Главное – подобрать подходящий тип отшелушивания, соблюдать меры предосторожности и не забывать о последующем увлажнении. Регулярное применение пилинга поможет сделать кожу гладкой, мягкой и ухоженной в любое время года.
Пилинг или эксфолиация в косметологии — удаление, отшелушивание верхнего ороговевшего слоя кожи, один из этапов ухода за кожей, используемый как в кабинете косметолога, так и в домашнем уходе.
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