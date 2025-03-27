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Снимай пуховик, надевай стиль: верхняя одежда, в которой ты забудешь про мартовскую хандру

Моя семья » Красота и стиль

Зимний пуховик наконец-то можно отправить в отпуск. Начало весны — идеальное время для стильной перезагрузки. На улице всё ещё прохладно, но уже хочется выглядеть легче и свежее. Так что же выбрать, чтобы не мёрзнуть и быть в тренде?

Женщина в куртке
Фото: Designed by Freepik by senivpetro is licensed under Public domian
Женщина в куртке

Жилеты снова в игре

  • Стеганые жилеты — настоящая находка для непредсказуемой весенней погоды. Самые актуальные — с воротником-стойкой, капюшоном и длиной чуть ниже бедра. Широкая аккуратная стёжка добавит образу свежести, а нейтральные оттенки позволят сочетать жилет с любыми базовыми вещами.

Пальто с мощными плечами

  • Хрупкость — не про этот сезон. Классические пальто с акцентными плечами прочно удерживают позиции на подиумах. Особенно круто смотрятся модели в темных оттенках, которые подчёркивают силу образа. Их легко вписать даже в строгий гардероб — и при этом выглядеть ультрамодно.

Анималистичные принты

  • Если хочешь сделать яркое модное заявление — выбирай пальто или куртку с принтом под корову. В моде — не только чёрно-белый, но и тёплый коричнево-бежевый. Чтобы не перегрузить образ, сочетай такой верх с минималистичной базой: прямыми брюками, лонгсливом, сдержанной обувью.

Кожаная куртка — главная спасительница

  • Устала от пуховиков? Кожаная куртка — стильный выход. Популярны как классические модели, так и кожаные бомберы или жакеты. Мотокуртки носят с джинсами и базовыми лонгсливами, а женственные жакеты отлично сочетаются с шелковыми рубашками и костюмными брюками.

Кейпы возвращаются

  • Если хочешь добавить драматизма и элегантности — выбирай кейп. Плотные материалы вроде шерсти, кожи или нейлона делают его подходящим даже для прохладной погоды. Кейп отлично смотрится с высокими сапогами, перчатками и стильными сумками.

Необычные тренчи

  • Классика тоже может удивить. Попробуй укороченный тренч с капюшоном — его всё чаще носят модницы по всему миру. Материалы — кожа или плащовка, крой — свободный. Идеально для дождливой весны и городских прогулок.

Бомбер — комфорт и тренд

  • Любишь спортивный стиль или легкий намёк на уличную моду? Бомбер — твой вариант. Самые актуальные — объёмные и укороченные. В пасмурную погоду выбирай модели из кожи, в тёплую — из нейлона или хлопка.

Как бы капризна ни была весенняя погода, это не повод отказываться от стиля. Новые тренды предлагают массу вариантов верхней одежды, которая и согреет, и подчеркнёт характер. Главное — выбрать то, что подходит именно тебе: будь то дерзкий бомбер, элегантный кейп или пальто с акцентными плечами. Весна — отличное время, чтобы обновить гардероб и заявить о себе без слов.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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