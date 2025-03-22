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Косметика, которая действительно лучше работает в паре и сочетания, от которых стоит отказаться, чтобы не навредить коже

2:20
Моя семья » Красота и стиль

Правильное сочетание косметических средств усиливает их действие и делает уход за кожей более эффективным. Но некоторые комбинации могут привести к раздражению, сухости и другим неприятным последствиям. Разберёмся, какие бьюти-дуэты работают лучше вместе, а каких сочетаний лучше избегать.

Девушка
Фото: freepik by drobotdean is licensed under https://www.freepik.com
Девушка

Косметические средства, которые усиливают действие друг друга

Некоторые продукты обладают синергетическим эффектом, усиливая действие друг друга. Вот несколько проверенных бьюти-комбинаций:

  • Витамин С + SPF – мощный антиоксидант защищает кожу от свободных радикалов, а солнцезащитный крем предотвращает фотостарение. Используйте их вместе утром, чтобы получить максимальную защиту от ультрафиолетового излучения.
  • Гиалуроновая кислота + керамиды – гиалуроновая кислота глубоко увлажняет кожу, а керамиды помогают удерживать влагу и восстанавливают защитный барьер. Этот дуэт идеально подходит для сухой и обезвоженной кожи.
  • Ретинол + ниацинамид – ретинол ускоряет обновление клеток, борется с морщинами и несовершенствами, а ниацинамид снижает раздражение и укрепляет кожу. Вместе они дают потрясающий эффект омоложения и выравнивания тона.

Косметические сочетания, которые вредят коже

  • Ретинол + AHA/BHA-кислоты – оба компонента обладают сильным отшелушивающим эффектом, поэтому их одновременное использование может вызвать раздражение, покраснение и сухость. Лучше использовать кислоты в один день, а ретинол – в другой.
  • Витамин С + ниацинамид – это сочетание может привести к снижению эффективности обоих компонентов. Лучше наносить их в разное время дня: витамин С – утром, ниацинамид – вечером.
  • Масло + SPF – масла могут разрушать защитный слой солнцезащитного крема, снижая его эффективность. Если вам нужен увлажняющий эффект, лучше использовать масло после SPF, а не до.

Подбирая уход, важно учитывать сочетаемость компонентов. Использование правильных комбинаций помогает добиться максимального результата без вреда для кожи.

Уточнения

Косме́тика — учение о средствах и методах улучшения внешности человека. Косметикой также называют средства и способы ухода за кожей, волосами и ногтями, также ротовой полостью, применяемые с целью улучшения внешности человека, а также вещества, применяемые для придания свежести и красоты лицу и телу.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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