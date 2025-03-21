Модный кризис? В осеннем тренде не только коричневый, но и неожиданные силуэты

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Осень 2025 года обещает стать временем элегантности и стильных экспериментов. Мода этого сезона принесет с собой новые тренды, которые будут актуальны как для повседневной жизни, так и для более официальных мероприятий. Хелена Сильваролли, влиятельная личность в модной индустрии, делится важными советами, которые помогут вам оставаться на пике моды этой осенью и зимой.

Фото: https://www.freepik.com by freepic-diller Девушка

Тренды осени: что носить

Землистые тона в этом сезоне приобретают особую значимость. Коричневый цвет становится новым черным, и это не случайно. Визуальные эффекты, которые придает этот оттенок, усиливают глубину образа, придавая ему стильный и современный вид. Чтобы не оставаться в монохроме, эксперты советуют создавать слои с разными оттенками коричневого, комбинируя его с более светлыми цветами, например, с бежевым или не совсем белым.

Для тех, кто ищет идеальный баланс между элегантностью и удобством, повседневная мода будет включать футболки с принтами, топы и кропы. Эти элементы станут отличной альтернативой для тех, кто хочет привнести индивидуальность в повседневный образ.

Силуэт года: одевайтесь смело

Осенью 2025 года снова в моде классический силуэт с акцентом на форму тела. Это можно достичь благодаря ремням и корсетам, которые все чаще появляются в коллекциях известных брендов. Более квадратные плечи помогут подчеркнуть элегантность и силу вашего образа, добавляя стильности в каждую деталь.

Тренч: классика в новом свете

Тренч станет обязательным элементом гардероба осенью. Это пальто привнесет в ваш образ динамичность и легкость. Светлые оттенки тренчей будут прекрасно сочетаться с темными элементами одежды, такими как коричневый или черный, создавая гармоничный контраст и делая образ более выразительным.

Золотые аксессуары: искрите этой осенью

Не забудьте об аксессуарах! Золотые и металлизированные изделия будут в тренде осени, от украшений до сумок и обуви. Но в этом сезоне важно соблюдать баланс: выбирайте минималистичные модели, такие как тонкие цепочки или кольца. Это позволит вам добавить яркости и стиля, не перегружая образ.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus — мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.



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