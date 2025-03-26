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Тренды, которые пахнут апрелем: лосины с пиджаком и балетки для взрослой принцессы

3:36
Моя семья » Красота и стиль

В Сети полно лайфхаков о том, как промотать время: сериалами, книгами или долгим сном. Но если хочется не просто пересидеть серость за окном, а проснуться в апреле с ощущением, что ты к нему готов — предлагаем другой путь. Начни примерять весну уже сейчас. Не буквально, конечно (шорты пока подождут), но мысленно — самое время составить wish-лист из главных трендов сезона. А заодно — выбрать, с чего начнётся твой персональный апгрейд. Вот подборка модных идей, которые и вдохновляют, и ускоряют ход календаря.

Стильная девушка
Фото: Designed by Freepik by halayalex is licensed under Public domian
Стильная девушка

Спорт вне спортзала

  • В 2025 году от леггинсов и лосин не отвертеться — и это прекрасно. Спортивные материалы теперь не только для фитнеса: сочетаем топы и комбинезоны с пиджаками, олимпийки с миди-юбками, а кроссовки надеваем под пайетки. Йога — это внутреннее состояние, но если в нём ещё и удобно — тем лучше.

Цветы, цветы, и ещё раз цветы

  • Пионы, розы, ландыши — в этом сезоне дизайнеры не стали изобретать велосипед и предложили просто… утонуть в цветах. Принты расцвели и на блузках, и на брючных костюмах, и на пальто. Цветочный тотал-лук? Не вопрос. Мир за окном ещё серый — пусть хотя бы платье радует глаз.

Асимметрия как новая гармония

  • Подолы становятся непредсказуемыми. Скошенные линии, сдвинутые акценты, обман зрения — юбки будто сбились с курса, но именно в этом их обаяние. Такой крой визуально вытягивает силуэт и добавляет интриги даже самому базовому наряду.

Базовый топ — и точка

  • Иногда меньше значит шикарнее. Идеально сидящий топ в этом сезоне — как белая рубашка в гардеробе: спасёт, украсит и покажет, что ты в теме. Носи его в дуэте с кожаными брюками, шелковыми юбками или классическими джинсами. И не прячь — пусть будет видно, что ты умеешь в минимализм.

Чем больше сумка — тем лучше

  • Тот случай, когда чемодан можно не сдавать в багаж. Объёмные сумки снова в моде: огромные тоуты и мягкие хобо просятся на плечо, в руки и подмышку. Бонус: в такую точно влезет весь день — и немного будущей недели.

Принцесса из детства возвращается

  • Розовые балетки, оборки, банты и блестящая фурнитура — тренд, будто пришедший прямиком из девичьих грёз. На подиумах царит эстетика "пирожного": пышные юбки, пастель, романтика. Можно и на работу, если с иронией.

Без носа, но с характером

  • Туфли с открытым мысом делают камбэк — и советуют носить их даже с колготками. Эпатажно? Да. Но ведь мы не для скуки наряжаемся. Если боишься повторить лук с подиума — просто выбери открытую обувь на устойчивом каблуке. Это уже весна, по крайней мере — в голове.

Морская романтика

  • Полоски, широкие воротники, свободные рубашки и шорты, как у первокурсника морской академии. Всё это — в рамках тренда, вдохновлённого эстетикой моря. Добавь в образ топсайдеры или кепку, и будет казаться, что до отпуска — пара дней.

Впечатление такое, будто весна уже в примерочной. Главное — успеть выбрать, что из этого мира моды станет твоей первой покупкой сезона. А там и апрель не за горами.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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