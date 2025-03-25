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Холодно, мокро, но красиво: 5 пар стильной обуви на переменчивую весну

1:55
Моя семья » Красота и стиль

Начало весны — тот самый квест, когда утром холодно, днем мокро, а вечером опять ветер. И всё это время ваши ноги в заложниках: в ботинках жарко, в кроссовках холодно, а сапоги уже не по сезону. Решение? Универсальная демисезонная обувь!

Обувь
Фото: https://www.freepik.com
Обувь

Ботильоны: красота и устойчивость

  • Если дождь — не повод отказываться от стиля, берите ботильоны на устойчивом каблуке. Модель с "рюмочкой" или блочным каблуком идеально подойдёт на каждый день. Носите с джинсами, тренчем, костюмными брюками — подойдут к любой капсуле.

Челси: для тех, кто на ногах весь день

  • Плоская подошва и лаконичный силуэт — главные плюсы челси. Они не натирают, не промокают и отлично смотрятся с пальто и паркой. Главное — примеряйте в носках, чтобы точно не ошибиться с полнотой.

Кроссовки: когда хочется лёгкости

  • Устали от тяжёлой зимней обуви? Самое время пересесть на кожаные кроссовки. Идеально — на высокой подошве, чтобы обойти все весенние лужи. Но забудьте про тракторный протектор — он остался в прошлом году.

Лоферы: офисный шик без жертв

  • Лоферы на платформе — must-have для любителей классики. Чтобы не мёрзли лодыжки, надевайте с высокими носками. Стильно, тепло и по-европейски.

Казаки: каприз моды, который стоит попробовать

  • Замшевые, кожаные, с вышивкой или пряжками — выбирайте любые. Носите с мини, миди, широкими брюками или джинсами. И не бойтесь заправлять штанины — так делают все модные блогеры.

Весенний лайфхак

Какую бы пару вы ни выбрали, главное — чтобы было удобно, не скользко и ноги дышали. Сухость, стиль и комфорт — вот ваши союзники на границе зимы и весны.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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