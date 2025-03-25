Холодно, мокро, но красиво: 5 пар стильной обуви на переменчивую весну

Начало весны — тот самый квест, когда утром холодно, днем мокро, а вечером опять ветер. И всё это время ваши ноги в заложниках: в ботинках жарко, в кроссовках холодно, а сапоги уже не по сезону. Решение? Универсальная демисезонная обувь!
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Обувь
Ботильоны: красота и устойчивость
Если дождь — не повод отказываться от стиля, берите ботильоны на устойчивом каблуке. Модель с "рюмочкой" или блочным каблуком идеально подойдёт на каждый день. Носите с джинсами, тренчем, костюмными брюками — подойдут к любой капсуле.
Челси: для тех, кто на ногах весь день
Плоская подошва и лаконичный силуэт — главные плюсы челси. Они не натирают, не промокают и отлично смотрятся с пальто и паркой. Главное — примеряйте в носках, чтобы точно не ошибиться с полнотой.
Кроссовки: когда хочется лёгкости
Устали от тяжёлой зимней обуви? Самое время пересесть на кожаные кроссовки. Идеально — на высокой подошве, чтобы обойти все весенние лужи. Но забудьте про тракторный протектор — он остался в прошлом году.
Лоферы: офисный шик без жертв
Лоферы на платформе — must-have для любителей классики. Чтобы не мёрзли лодыжки, надевайте с высокими носками. Стильно, тепло и по-европейски.
Казаки: каприз моды, который стоит попробовать
Замшевые, кожаные, с вышивкой или пряжками — выбирайте любые. Носите с мини, миди, широкими брюками или джинсами. И не бойтесь заправлять штанины — так делают все модные блогеры.
Весенний лайфхак
Какую бы пару вы ни выбрали, главное — чтобы было удобно, не скользко и ноги дышали. Сухость, стиль и комфорт — вот ваши союзники на границе зимы и весны.
Уточнения
Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.