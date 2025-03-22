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Лёгкость в теле и никаких зажимов: миофасциальный массаж творит чудеса

1:37
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Миофасциальный массаж набирает популярность среди тех, кто страдает от мышечного напряжения, болей в спине и плохой осанки. Методика направлена на проработку фасций — соединительных тканей, которые влияют на подвижность и эластичность тела. Но действительно ли этот массаж так эффективен, или это просто модная процедура?

массаж
Фото: openverse.org by gaelx, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
массаж

Как действует миофасциальный массаж

Суть процедуры заключается в глубокой проработке фасций с помощью медленных надавливаний, растяжения и разогрева тканей. Фасции могут становиться жёсткими и скованными из-за недостатка движения, стресса или травм. Миофасциальный массаж помогает улучшить кровообращение, снять зажимы, уменьшить боли и повысить подвижность суставов. Особенно он популярен среди спортсменов и людей, ведущих малоподвижный образ жизни.

Польза и возможные противопоказания

Регулярные сеансы способствуют устранению хронического мышечного напряжения, снимают стресс и даже могут положительно влиять на осанку. Однако миофасциальный массаж подходит не всем. Его не рекомендуют при воспалительных процессах, тромбозе, кожных заболеваниях, а также во время обострения хронических болезней. Важно, чтобы процедуру проводил квалифицированный специалист, иначе есть риск усугубить проблему.

Миофасциальный массаж действительно помогает, если его проводит квалифицированный специалист. Главное — учитывать индивидуальные противопоказания и не ждать мгновенных чудес.

Уточнения

Масса́ж — одна из мануальных техник, совокупность приёмов механического и рефлекторного воздействия на ткани и органы в виде растирания, давления, вибрации, проводимых непосредственно на поверхности тела человека как руками, так и специальными аппаратами через воздушную, водную или иную среду с целью достижения лечебного или иного эффекта.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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