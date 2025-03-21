Твоя новая прическа может быть обречена! Луна решает, когда лучше не стричься

2:28 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Луна не только влияет на приливы и отливы, но и на наши волосы! С помощью лунного календаря можно выбрать наиболее благоприятные дни для стрижки, окрашивания и других процедур, чтобы достичь идеальных результатов. Узнайте, когда в апреле 2025 года лучше всего записываться к парикмахеру, а когда лучше отложить визит.

Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik Женщина на стрижке

Как Луна влияет на волосы

Каждая фаза Луны оказывает определенное влияние на состояние наших волос. Важно понимать, что не все дни одинаково благоприятны для стрижек и окрашивания.

Растущая Луна (1-12, 29-30 апреля): отличное время для стрижки, если вы хотите ускорить рост волос и сделать их более густыми.

Полнолуние (13 апреля): день для укрепления волос и ухода за ними. Это хорошее время для процедур, но избегайте радикальных изменений в прическе.

Убывающая Луна (14-27 апреля): прекрасное время для тех, кто хочет сохранить форму прически надолго и сделать волосы более здоровыми, а также уменьшить ломкость.

Новолуние (28 апреля): воздержитесь от стрижки и окрашивания в этот день, лучше дать волосам отдохнуть.

Когда не стоит стричь волосы

Есть дни, когда Луна не будет способствовать здоровью ваших волос. В апреле 2025 года следует избегать стрижки в следующие дни:

6-12 апреля

20-24 апреля

Когда лучше стричь волосы

Для удачной стрижки выберите следующие дни:

1-4 апреля

14-18 апреля

25-30 апреля

Окрашивание волос: когда лучше и когда нет

Лунный календарь также подскажет, когда лучше менять цвет волос или освежать оттенок. На апрель 2025 года для окрашивания идеально подойдут следующие даты:

2-5 апреля

11-14 апреля

20-23 апреля

Но если вы хотите завить волосы, выберите дни с 3 по 7 и с 16 по 19 апреля. В то же время избегайте окрашивания в следующие дни:

8 апреля

15 апреля

22 и 24 апреля

Уточнения

Причёска — форма, придаваемая волосам стрижкой, завивкой, укладкой, филировкой, плетением или подбором цветовой гаммы.



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