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Твоя новая прическа может быть обречена! Луна решает, когда лучше не стричься

2:28
Моя семья » Красота и стиль

Луна не только влияет на приливы и отливы, но и на наши волосы! С помощью лунного календаря можно выбрать наиболее благоприятные дни для стрижки, окрашивания и других процедур, чтобы достичь идеальных результатов. Узнайте, когда в апреле 2025 года лучше всего записываться к парикмахеру, а когда лучше отложить визит.

Женщина на стрижке
Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik
Женщина на стрижке

Как Луна влияет на волосы

Каждая фаза Луны оказывает определенное влияние на состояние наших волос. Важно понимать, что не все дни одинаково благоприятны для стрижек и окрашивания.

  • Растущая Луна (1-12, 29-30 апреля): отличное время для стрижки, если вы хотите ускорить рост волос и сделать их более густыми.
  • Полнолуние (13 апреля): день для укрепления волос и ухода за ними. Это хорошее время для процедур, но избегайте радикальных изменений в прическе.
  • Убывающая Луна (14-27 апреля): прекрасное время для тех, кто хочет сохранить форму прически надолго и сделать волосы более здоровыми, а также уменьшить ломкость.
  • Новолуние (28 апреля): воздержитесь от стрижки и окрашивания в этот день, лучше дать волосам отдохнуть.

Когда не стоит стричь волосы

Есть дни, когда Луна не будет способствовать здоровью ваших волос. В апреле 2025 года следует избегать стрижки в следующие дни:

  • 6-12 апреля
  • 20-24 апреля

Когда лучше стричь волосы

Для удачной стрижки выберите следующие дни:

  • 1-4 апреля
  • 14-18 апреля
  • 25-30 апреля

Окрашивание волос: когда лучше и когда нет

Лунный календарь также подскажет, когда лучше менять цвет волос или освежать оттенок. На апрель 2025 года для окрашивания идеально подойдут следующие даты:

  • 2-5 апреля
  • 11-14 апреля
  • 20-23 апреля

Но если вы хотите завить волосы, выберите дни с 3 по 7 и с 16 по 19 апреля. В то же время избегайте окрашивания в следующие дни:

  • 8 апреля
  • 15 апреля
  • 22 и 24 апреля

Уточнения

Причёска — форма, придаваемая волосам стрижкой, завивкой, укладкой, филировкой, плетением или подбором цветовой гаммы.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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