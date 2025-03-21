Твоя новая прическа может быть обречена! Луна решает, когда лучше не стричься

Луна не только влияет на приливы и отливы, но и на наши волосы! С помощью лунного календаря можно выбрать наиболее благоприятные дни для стрижки, окрашивания и других процедур, чтобы достичь идеальных результатов. Узнайте, когда в апреле 2025 года лучше всего записываться к парикмахеру, а когда лучше отложить визит.
Каждая фаза Луны оказывает определенное влияние на состояние наших волос. Важно понимать, что не все дни одинаково благоприятны для стрижек и окрашивания.
Есть дни, когда Луна не будет способствовать здоровью ваших волос. В апреле 2025 года следует избегать стрижки в следующие дни:
Для удачной стрижки выберите следующие дни:
Лунный календарь также подскажет, когда лучше менять цвет волос или освежать оттенок. На апрель 2025 года для окрашивания идеально подойдут следующие даты:
Но если вы хотите завить волосы, выберите дни с 3 по 7 и с 16 по 19 апреля. В то же время избегайте окрашивания в следующие дни:
Причёска — форма, придаваемая волосам стрижкой, завивкой, укладкой, филировкой, плетением или подбором цветовой гаммы.
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