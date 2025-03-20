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Итальянки сводят мужчин с ума благодаря этим секретам

2:34
Моя семья » Красота и стиль

В последние годы главные тренды в бьюти-индустрии задает Южная Корея. Но не стоит забывать об итальянках, которые славятся своей красотой. Как же они за собой ухаживают? Ниже раскроем пять секретов.

Женщина
Фото: Designed by Freepik by lookstudio is licensed under Public domian
Женщина

Загар — залог красоты

Итальянки не боятся загорать. И, в отличие от азиаток, не прячутся от солнца.

"Будучи итальянкой, я люблю загорать. Я знаю, что это не очень хорошо для кожи и может ускорить ее старение. Но я просто обожаю загар", — рассказала итальянская модель Бьянка Балти.

Девушки в Риме стараются не загорать в пик активности солнца. Также они все чаще используют средства с SPF, чтобы защитить свою кожу от вредного излучения.

Кстати, во время загара организм получает витамин Д, который улучшает состояние кожи и ее барьерные функции.

Натуральные ингредиенты в косметике

Итальянки внимательно следят за кожей и ее увлажнением. Для этого они часто выбирают косметические средства с натуральными ингредиентами. Одним из самых популярных составляющих является оливковое масло.

Современные итальянки отдают предпочтение именно косметическим продуктам, а не маслу в чистом виде. При этом девушки стараются не перебарщивать с такими средствами. Также популярны среди итальянок и другие уходовые средства с натуральными ингредиентами. Например, с медом, лимонным соком или кофейным жмыхом.

Никаких диет!

В Италии женщины стараются не изводить себя диетами, а придерживаются сбалансированного и правильного рациона. Наглядный пример — Моника Беллуччи. Актриса признает, что не может отказывать себе во всем, так как это еще вреднее, чем "кусочек удовольствия".

Баланс в макияже

Эти дамы обожают краситься. Они любят яркие помады, румяна и хайлайтеры, но главный принцип макияжа в этой стране — баланс и элегантность.

Женщины знают, как не переборщить с косметикой, но при этом расставить акценты и выглядеть привлекательно. Чаще всего внимание они уделяют губам, используя яркие блески и помады.

Забота о себе

Итальянки умеют находить время, чтобы отдохнуть и справиться со стрессом. Они прибегают и к различным бьюти-процедурам: от использования масок до массажа, сообщает "СЭ".

Уточнения

 
 Ита́лия (итал. Italia [iˈtaːlja]), официальное название — Италья́нская Респу́блика (итал. Repubblica Italiana [reˈpubːlika itaˈljaːna]) — государство в Южной Европе, в центре Средиземноморья.

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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