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Тренды, которые перевернут все представления о зимней моде — смело носи стеганое и оборки в 2025 году

2:43
Моя семья » Красота и стиль

Представь, что дизайнеры уже готовятся к осени-зиме 2025 года, даже когда весна ещё не наступила. В Нью-Йорке, Лондоне, Милане и Париже уже прозвучали первые аккорды нового сезона, который обещает быть ярким, неожиданным и многослойным. Вот пять главных трендов, которые стоит принять во внимание, чтобы быть в центре внимания.

Пальто из овчины с мехом
Фото: freepik.com by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пальто из овчины с мехом

1. Малышки Бэмби: принты с животными

На подиумах снова появился мир животных. Но если леопардовый и зебровый принты уже успели стать классикой, то в этом сезоне на первом плане оказались олени. Элегантные бело-пятнистые шкуры и абстрактные изображения оленей украсили коллекции Брэндона Максвелла, Тори Берч и Tod's, где такие принты наносились на пальто и другие элементы одежды.

2. Ремни и корсеты: ключевые аксессуары

Одним из самых заметных аксессуаров стали смелые и эффектные пояса. На показах Schiaparelli и Bally ремни стали центральными элементами образов, создавая акцент на талии. Плотные ремни, которые переходят в корсеты, придают нарядам строгий, утилитарный стиль, а также добавляют визуальный интерес.

3. Манжеты и воротнички: возвращение в моду

Кто бы мог подумать, что манжеты и воротники с оборками снова будут в тренде? Эти элементы, которые напомнили многим моду эпохи Возрождения, вернулись в обновленном варианте. В McQueen они закрывают подбородки моделей, а в Dior и Chanel — создают утонченные, воздушные образы.

4. Стеганые вещи: комфорт как приоритет

Зимние пальто и топы в стеганой ткани стали новыми фаворитами. Вместо привычных пуховиков дизайнеры предложили стеганые изделия, которые выглядят как пододеяльники, но при этом сохраняют стиль. В коллекциях Versace, Fendi и Cecilie Bahnsen можно было увидеть топы и юбки, словно сшитые из самой роскошной ткани для спальных мешков.

5. Зеленый цвет: от света до темных оттенков

Зеленый, как символ обновления и роста, стал важной темой осенне-зимних коллекций 2025 года. Однако вместо привычных землистых и неоновых оттенков, дизайнеры выбрали фисташковый цвет. Он придает вещам свежесть, одновременно вызывая ностальгию по стилю 70-х годов. Коллекции от Hermés, Prada и Saint Laurent поражают глубиной этого цвета.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus — мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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