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Питание и увлажнение волос в одном флаконе: домашние спреи, которые стоит попробовать

1:20
Моя семья » Красота и стиль

В уходе за волосами важно использовать средства, которые питают и увлажняют, а домашние спреи – отличный способ заботиться о своих локонах без химии. Эти простые рецепты не только помогут сохранить здоровье волос, но и подарят блеск и мягкость.

Девушка
Фото: Designed by Freepik by lookstudio is licensed under Public domian
Девушка

Увлажняющий спрей для волос

Для приготовления увлажняющего спрея понадобится:

  • 1 стакан воды
  • 1 чайная ложка глицерина
  • 5 капель масла жожоба или арганового масла

Смешайте все ингредиенты в бутылке с распылителем. Глицерин отлично удерживает влагу, а масла питают волосы, делая их мягкими и блестящими. Используйте этот спрей ежедневно для увлажнения.

Питательный спрей для волос

Чтобы волосы получали не только увлажнение, но и питание, используйте такой рецепт:

  • 1 стакан алоэ вера геля
  • 1 столовая ложка кокосового масла
  • 10 капель эфирного масла лаванды

Смешайте все ингредиенты и распылите спрей на чистые влажные волосы. Алоэ вера увлажнит, а кокосовое масло придаст волосам гладкость и блеск.

Эти домашние спреи просты в приготовлении и дадут вашим волосам все необходимые питательные вещества для здоровья и красоты.

Уточнения

Во́лосы — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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