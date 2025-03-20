Шаг в будущее или шаг в прошлое? Как ботинки и платья от Louis Vuitton меняют стиль 2025 года

Когда мы говорим о моде осени-зимы 2025 года, нельзя не обратить внимание на коллекцию Louis Vuitton, которая стала настоящим событием. Показ, прошедший в историческом железнодорожном вокзале Л'Этуаль-дю-Нор, стал не только демонстрацией трендов, но и захватывающим путешествием в мир эклектики и инноваций.

Фото: Пресс-служба Московской недели моды Московская неделя моды

Каждый элемент этой коллекции — от трикотажа до камуфляжных принтов — был частью большой истории о том, как создавать стильные и практичные образы для путешествий, не теряя в элегантности. Вдохновившись этим, можно смело утверждать, что сочетание платьев с ботинками — главный тренд сезона.

Как носить платья с ботинками осенью и зимой

Показ Louis Vuitton подчеркивает важность баланса между удобством и роскошью. Это именно то, что отражает новое понимание моды: элегантность в сочетании с практичностью, динамичность в сочетании с утонченностью. Примером может служить ансамбль с ботинками-миди из тростника и прочной подошвой, которые идеально дополняют легкие платья с прозрачными вставками. Геометрический каблук и латексная отделка создают эффект невесомости, будто модели идут на цыпочках, что добавляет образу особую воздушность.

Для более классического стиля можно выбрать платье с плиссированными рукавами и высоким воротником, сочетая его с элегантными сапогами на скрытом каблуке. Этот образ является современным вариантом стиля Ladylike, который напоминает о ретро, но с яркими акцентами на футуризм и авангард.

Как сумки и аксессуары дополняют образ

Ключевым элементом этих образов становятся аксессуары. Структурированные сумки и кожаные багажники с узнаваемым узором LV с металлической фурнитурой завершат любой наряд и придадут ему завершенность, не перегружая. Каждая деталь в этой коллекции служит напоминанием о том, как важен каждый элемент одежды, который не просто носится, а рассказывает свою историю.

Показ Louis Vuitton осень-зима 2025 года стал не только модным событием, но и настоящим уроком для тех, кто хочет следовать новым трендам, сочетая стиль и удобство. Вдохновившись этим, можно смело заявить, что платье с ботинками стало обязательным элементом осенне-зимнего гардероба.

Уточнения

Louis Vuitton (в русской транскрипции передаётся как «Луи́ Вюитто́н»; французское произношение: ​ [lwi vɥitɔ̃]) — французский дом моды, специализирующийся на производстве чемоданов и сумок, модной одежды, парфюмерии и аксессуаров класса «люкс» под одноимённой торговой маркой.



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