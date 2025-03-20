Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Галактики вращаются странно — возможно, это ключ к разгадке природы Вселенной
Вы уверены, что делаете кардио правильно? 5 ошибок, сводящих на нет все усилия
Сбои в планах? Apple отстаёт в гонке AI
Лучший фильм в истории, о котором никто не слышал, теперь доступен для зрителей
Как правильно выложить тротуарную плитку, чтобы она не поплыла после первого дождя
Забытый этюд Делакруа: эта находка заставит заговорить ценителей искусства
Ошибка, из-за которой весной не останется ни одного живого саженца
Минимум материалов – максимум стиля: простой декор из того, что под рукой
Всё это время вас обманывали: 10 фитнес-мифов, которые мешают вам тренироваться

Черный наряд, который не выглядит скучным: секреты стильных деталей

2:10
Моя семья » Красота и стиль

Как сделать даже самый простой черный наряд эксклюзивным? Моника Абсолонова знает ответ. На презентации своего нового альбома она продемонстрировала идеальный пример того, как добавить изюминку в монохромный образ.

Магазин женской одежды
Фото: unsplash.com by Hannah Morgan, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Магазин женской одежды

Секрет изысканности

Моника выбрала черный наряд с объемными рукавами из органзы, что привнесло в его сдержанность элемент женственности и драматизма. Рукава прекрасно контрастируют с элегантным кроем блузки, превращая, казалось бы, обычную черную вещь в нечто яркое и запоминающееся. И в этом, кстати, секрет успеха: изысканность скрывается в деталях.

Ничего лишнего

Она не перегрузила образ аксессуарами, позволяя наряду говорить за себя. Брюки с завышенной талией и укороченным кроем дополняют комплект, подчеркивая силуэт и создавая гармонию. Дополнительный акцент — пояс с декоративной пряжкой, который добавляет не только стиль, но и завершенность всему образу.

Монохром и минимализм: как это работает

Моника Абсолонова показывает, что черный — это не просто выбор цвета, это стратегия. Каждая деталь ее наряда — это крошечная, но важная деталь, которая вносит свой вклад в общую картину. Монохромность образа сохраняет сдержанность, а необычные элементы придают ему оригинальности.

Простой и элегантный стиль

Моника обратила внимание на детали, и этот минималистичный подход стал решающим. Простота модели сочетается с элегантностью и индивидуальностью, а черный цвет — всегда в моде. В его глубине и скрыта та самая изобретательность, которая превращает даже обыденный наряд в стильное произведение искусства.

Главное — не бояться добавлять яркие штрихи, даже в самые простые вещи. Черный — это всегда элегантность и всегда актуально, но важно уметь подчеркнуть индивидуальность и не бояться добавить неожиданных акцентов. Именно это делает наряды Моники Абсолоновой такими стильными и актуальными.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus — мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Обсудить
Сейчас читают
Хотите грозди, как на рынке? Вот чем подкармливать виноград весной и летом
Садоводство, цветоводство
Хотите грозди, как на рынке? Вот чем подкармливать виноград весной и летом Аудио 
Эти породы собак никогда не примут нового хозяина — даже не пытайтесь
Домашние животные
Эти породы собак никогда не примут нового хозяина — даже не пытайтесь Аудио 
В США рассказали об успехах России в решении проблемы доступа к важнейшему металлу
Экономика и бизнес
В США рассказали об успехах России в решении проблемы доступа к важнейшему металлу Аудио 
Популярное
Новый взгляд на питание: сало оказалось полезнее, чем думали

Учёные удивили мир: свиное сало оказалось полезнее, чем считалось раньше. Какие скрытые преимущества оно даёт организму?

Новый взгляд на питание: сало оказалось полезнее, чем думали
Этот запах ненавидят клещи: вот как обезопасить себя на природе
Этот запах ненавидят клещи: вот как обезопасить себя на природе
Очищение, которое старит — ошибки, из-за которых лицо выглядит на 10 лет старше
Кому избегать леса и парки? Клещ предпочитает именно эту группу крови
Мясные штурмы главкома Сырского или последняя агония генерала 200 Дмитрий Плотников Эксперт Юшков рассказал, как России войти в сделку США и Украины по электростанциям Любовь Степушова Тайны древних монстров: как вампиры, оборотни и зомби стали частью нашей культуры Игорь Буккер
Хотите грозди, как на рынке? Вот чем подкармливать виноград весной и летом
Мучнистая роса на огурцах и кабачках? Этот простой способ спасёт урожай
Клещи массово селятся в квартирах: не забудьте проверить эти места
Клещи массово селятся в квартирах: не забудьте проверить эти места
Последние материалы
Галактики вращаются странно — возможно, это ключ к разгадке природы Вселенной
Вы уверены, что делаете кардио правильно? 5 ошибок, сводящих на нет все усилия
Сбои в планах? Apple отстаёт в гонке AI
Лучший фильм в истории, о котором никто не слышал, теперь доступен для зрителей
Как правильно выложить тротуарную плитку, чтобы она не поплыла после первого дождя
Забытый этюд Делакруа: эта находка заставит заговорить ценителей искусства
Ошибка, из-за которой весной не останется ни одного живого саженца
Россия и Франция начали битву за многомиллиардный рынок МОКС-топлива
Минимум материалов – максимум стиля: простой декор из того, что под рукой
Всё это время вас обманывали: 10 фитнес-мифов, которые мешают вам тренироваться
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.