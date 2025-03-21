Тренды в мире помад: самые модные текстуры, которые стоит попробовать

1:16 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

В 2025 году выбор текстуры помад будет разнообразным, и каждая девушка сможет найти идеальный вариант для себя. Тренды сезона обещают возвращение как классических текстур, так и новых решений для создания идеального образа.

Фото: flickr.com by O Boticário SPFW, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Губные помады

Матовые помады

Матовая текстура снова на пике популярности. Это идеальный вариант для создания сдержанного, но стильного образа. Матовая помада не только долго держится, но и придает губам выразительность, не требуя частой коррекции.

Глянцевые помады

Глянец возвращается в модный мир. Помады с глянцевым эффектом создают иллюзию объёмных и увлажнённых губ. Они идеально подходят для ярких, летних образов, добавляя свежести и сияния.

Текстуры с эффектом объёма

В 2025 году популярны будут помады с эффектом объёма. Они не только делают губы более полными, но и придают им лёгкое сияние, создавая гармоничный и здоровый вид.

Таким образом, тренды 2025 года предложат разнообразие текстур для любых типов образов, позволяя каждой женщине выбрать идеальный продукт для себя.

Уточнения

Губна́я пома́да — косметический продукт для яркой окраски, защиты и/или увлажнения губ.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.