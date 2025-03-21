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Тренды денима 2025: выбираем джинсы для самых смелых и модных образов

1:53
Моя семья » Красота и стиль

Деним никогда не выходит из моды, но каждый сезон вносит свои коррективы. В 2025 году джинсы снова станут основой множества образов, однако для того, чтобы оставаться в тренде, важно знать, как правильно их носить. Сегодня мы расскажем, какие модели джинсов актуальны в этом году и как их сочетать с другими вещами.

Джинсы
Фото: freepik.com by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Джинсы

Актуальные модели джинсов в 2025 году

В 2025 году актуальны несколько ключевых моделей джинсов. Среди них — прямые джинсы с высокой посадкой, джинсы-клеш, а также модели с необработанными краями. Они идеально подойдут как для casual, так и для более элегантных образов. Прямые джинсы с высокой талией снова в моде благодаря своему универсальному виду и удобству.

Как сочетать джинсы в 2025 году

Чтобы создать стильный и актуальный образ, важно правильно комбинировать джинсы с другими элементами гардероба. В 2025 году деним отлично сочетается с оверсайз футболками, жакетами и куртками в стиле бохо. Также не забывайте о сочетаниях с ботинками на платформе и кроссовками — эти аксессуары подчеркнут стильный и непринужденный вид.

Тонкости ухода за джинсами

Важно помнить, что качественные джинсы прослужат вам долго при правильном уходе. Стирайте их при низких температурах и избегайте частого использования сушильной машины, чтобы сохранить форму и цвет ткани.

В 2025 году деним продолжает оставаться неотъемлемой частью гардероба. Правильно подобранные модели джинсов и умелое сочетание их с другими элементами помогут создать стильный и современный образ.

Уточнения

Джи́нсы — брюки из плотной хлопчатобумажной ткани с проклёпанными стыками швов на карманах.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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