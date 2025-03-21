Создайте идеальные скулы: лучшие контурирующие средства 2025 года

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Контурирование лица остается одним из самых популярных трендов в макияже. В 2025 году многие бренды представляют новые продукты для создания идеальных скул, выразительных щёк и аккуратных линий лица. Разбираемся, какие контурирующие средства стоит попробовать в этом году, чтобы добиться натурального и профессионального результата.

Фото: commons.wikimedia.org by VOGUE Taiwan, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Уход за кожей

Кремовые контурирующие средства

Кремовые текстуры остаются в тренде, так как они идеально растушевываются и создают естественное затемнение. Они подходят для всех типов кожи и обеспечивают долгий результат, при этом не выделяются на коже.

Палетки для контурирования

Современные палетки для контуринга часто включают не только тёмные и светлые оттенки для скульптурирования, но и хайлайтеры, которые подсвечивают важные участки лица. В 2025 году такие палетки предлагают разнообразие оттенков для разных типов кожи.

Контуринг в стике

Продукты в стиках удобны в применении и подходят для быстрого контурирования на ходу. Важно выбрать продукт с лёгкой текстурой, чтобы избежать эффекта маски.

Минеральные контурирующие пудры

Минеральные пудры позволяют создать мягкое, но стойкое контурирование. Они идеально подойдут для тех, кто предпочитает более легкие текстуры и ищет натуральный результат.

Гелевые текстуры

Гели для контурирования набирают популярность благодаря своей лёгкости и способности создавать прозрачные, но стойкие линии. Это отличное решение для летнего макияжа, когда важно избежать перегруженности кожи.

С каждым годом производители косметики предлагают новые текстуры и формулы для контурирования лица. Выбор зависит от ваших предпочтений: кремовые средства, палетки или продукты в стике — каждый продукт способен подчеркнуть вашу естественную красоту.

Уточнения

Макия́ж — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.



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