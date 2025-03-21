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Летний макияж, который останется идеальным даже в самую сильную жару и влажность

2:22
Моя семья » Красота и стиль

Летняя жара — настоящее испытание для макияжа. Из-за повышенной температуры кожа начинает активнее выделять себум, а косметика может попросту «поплыть». Чтобы этого не случилось, важно правильно подбирать продукты и следовать простым правилам.

Волосы
Фото: flickr.com by Antoine Chivot, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Волосы

Какие продукты помогут сохранить макияж стойким?

Чтобы макияж не подвел в жару, выбирайте легкие и стойкие средства, которые не перегружают кожу.

  • Лёгкий праймер создаст гладкую поверхность, продлит стойкость тонального крема и уменьшит жирный блеск. Лучше выбирать силиконовую или гелевую основу.
  • Матирующий тональный крем на водной или гелевой основе предпочтительнее плотных текстур, так как он не создаст эффекта маски и не «сползет» в течение дня.
  • Полупрозрачная пудра зафиксирует макияж и уберет жирный блеск. Минеральные пудры с лёгкой текстурой не перегружают кожу и позволяют ей дышать.
  • Кремовые румяна и тени держатся лучше, чем сухие текстуры. Они сливаются с кожей, создавая натуральный эффект, и не осыпаются в течение дня.
  • Водостойкая тушь и подводка станут незаменимыми помощниками, так как обычные средства могут растекаться от пота и влаги.
  • Фиксирующий спрей завершает макияж, создавая защитный слой и продлевая его стойкость.

Техники нанесения для стойкости макияжа

Помимо правильного выбора косметики, важно учитывать технику нанесения, которая поможет продлить стойкость образа.

  1. Перед макияжем стоит использовать лёгкий гель или увлажняющую эмульсию, чтобы предотвратить излишнее выделение себума.
  2. Минимальное количество слоев поможет избежать ощущения тяжести. Чем легче покрытие, тем меньше вероятность, что оно «поплывет».
  3. Тональный крем лучше наносить влажным спонжем, так он распределится равномерно и создаст более лёгкое покрытие.
  4. Матирующие салфетки помогут освежить макияж в течение дня, убирая блеск без утяжеления дополнительной пудрой.

Следуя этим рекомендациям, можно сохранить макияж свежим, красивым и стойким даже в самую жаркую погоду.

Уточнения

Макия́ж — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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