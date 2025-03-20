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Эти стрижки для женщин за 40 точно заставят вас выглядеть на 20 — факт

1:59
Моя семья » Красота и стиль

После 40 лет стиль — это уже не просто про одежду, а о том, чтобы подчеркнуть свою индивидуальность. Крои, которые подчеркивают черты лица и добавляют характер, делают образ ярким и запоминающимся. В этой статье мы расскажем о трех самых стильных стрижках, которые идеально подойдут женщинам после 40.

Женщина на стрижке
Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik
Женщина на стрижке

1. Длинный боб — классика, которая не устаревает

Длинный боб с объемом — это не просто стрижка, это настоящее произведение искусства. Он идеально подходит для женщин, которые хотят сочетать элегантность с практичностью. Стрижка чуть ниже плеч, с легким объемом, добавляет движению, делая образ более живым и динамичным. Этот вариант идеально подходит для любого типа волос и освещенности, превращая даже простые укладки в стильный акцент.

2. Пикси — коротко, но с характером

Если вы хотите что-то более короткое и дерзкое, стиль пикси — ваш выбор. Эта стрижка придает образу легкость и шик. Мягкие, слегка завитые пряди, обрамляющие лицо, создают ощущение объема и индивидуальности. Пикси — идеальный выбор для женщин, которые хотят сочетать стиль с утонченностью. Стрижка будет хорошо смотреться как на прямых, так и на волнистых волосах, подчеркивая все достоинства лица.

3. Французский боб — непобедимая элегантность

Никто не воплощает стиль и элегантность так, как французский боб. Этот короткий боб, часто с бахромой, легко обрамляет лицо и придает образу женственность. Простой, но при этом утонченный, французский боб — это идеальный выбор для тех, кто хочет подчеркнуть свою грациозность. Бахрома придает стрижке живость и динамичность, делая ее невероятно привлекательной и современной.

Уточнения

Причёска — форма, придаваемая волосам стрижкой, завивкой, укладкой, филировкой, плетением или подбором цветовой гаммы. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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