Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
С 1 апреля ждите прибавку: в России увеличатся выплаты на детей
ТОП-5 гусеничных вездеходов, созданных в СССР для Арктики
Кошка требует идти с вами в ванную? Разбираемся, в чём дело
Почему экономия на шинах – опасная ошибка: две причины, которые могут стоить вам безопасности
Зарядка в машине убивает телефон – вот почему ваш гаджет выходит из строя
Правильное питание, от которого сносит крышу: когда ЗОЖ переходит в психоз
Автоматы, кровь и беспомощность: что устроили украинские военные в Курской области
От Ким Кардашьян к таинственной незнакомке: кого теперь любит Пит Дэвидсон
Кровавые гены: сын Чикатило взялся за оружие, но теперь с другой целью

Ногти как сказка: маникюр Бэмби, который вернет вас в детство

2:05
Моя семья » Красота и стиль

Весна 2025 года принесет на ногти удивительную новинку — маникюр, вдохновленный оленем Бэмби. Это не просто очередной тренд, а настоящий всплеск ностальгии, который перенесет вас в беззаботные детские годы, когда вы с нетерпением ждали, чтобы увидеть свои любимые мультфильмы. Но что же такое маникюр "Бэмби"?

Лампа для маникюра
Фото: flickr.com by Becky Stern from Brooklyn, USA, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Лампа для маникюра

Вдохновением для этого дизайна служит знаменитый персонаж — олень Бэмби из классического мультфильма Disney. Легкие, воздушные узоры, напоминающие оленя в сочетании с милыми горошками, придают ногтям особый шарм. Элементы, такие как плавные линии и нежные пятнышки, делают маникюр не только стильным, но и игривым.

Как маникюр "Бэмби" оказался на пике популярности

Животные принты — это уже не новинка, и мы все помним, как прошлой осенью популярными были коровьи и леопардовые рисунки. Они украшали не только одежду, но и аксессуары, обувь и даже украшения. Но, похоже, мода на принты не прекращается, а просто продолжает развиваться. После змеиных узоров, которые были особенно популярны в преддверии года Змеи по китайскому календарю, маникюрщики теперь вдохновились менее очевидными, но не менее красивыми мотивами.

Весной 2025 года животные принты обретают новую форму, а маникюр с изображением оленя Бэмби станет одной из самых обсуждаемых тенденций. Узор в виде горошка и нежных пятнышек на ногтях — это не просто рисунок, а настоящее возвращение к чему-то родному и теплому, что сразу же вызывает ассоциации с детством.

Маникюр "Бэмби" — для кого он

Этот маникюр будет идеальным выбором для тех, кто любит сочетать креатив и нежность. Он прекрасно подойдет для ярких, уверенных в себе женщин, которые хотят добавить немного сказочности в свою жизнь. Такой дизайн станет акцентом на ваших руках и точно привлечет внимание.

Уточнения

Маникю́р (от лат. manus — рука, кисть и cūra — уход) — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки) человека.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Сейчас читают
Закон бумеранга? Илон Маск просит защитить Starlink от международных тарифов
Экономика и бизнес
Закон бумеранга? Илон Маск просит защитить Starlink от международных тарифов Аудио 
Эти породы собак никогда не примут нового хозяина — даже не пытайтесь
Домашние животные
Эти породы собак никогда не примут нового хозяина — даже не пытайтесь Аудио 
Никто не верил, пока не попробовали — как избавиться от слизней с помощью пива
Садоводство, цветоводство
Никто не верил, пока не попробовали — как избавиться от слизней с помощью пива Аудио 
Популярное
Новый взгляд на питание: сало оказалось полезнее, чем думали

Учёные удивили мир: свиное сало оказалось полезнее, чем считалось раньше. Какие скрытые преимущества оно даёт организму?

Новый взгляд на питание: сало оказалось полезнее, чем думали
Хотите грозди, как на рынке? Вот чем подкармливать виноград весной и летом
Хотите грозди, как на рынке? Вот чем подкармливать виноград весной и летом
Очищение, которое старит — ошибки, из-за которых лицо выглядит на 10 лет старше
Этот запах ненавидят клещи: вот как обезопасить себя на природе
НХЛ выгодно поддержать новый международный турнир с участием игроков КХЛ Любовь Степушова Ночной кошмар ПВО: как 30 Гераней прорвались к сердцу оборонки Украины в Кировограде Дмитрий Плотников Тайны древних монстров: как вампиры, оборотни и зомби стали частью нашей культуры Игорь Буккер
Кому избегать леса и парки? Клещ предпочитает именно эту группу крови
Мучнистая роса на огурцах и кабачках? Этот простой способ спасёт урожай
Клещи массово селятся в квартирах: не забудьте проверить эти места
Клещи массово селятся в квартирах: не забудьте проверить эти места
Последние материалы
С 1 апреля ждите прибавку: в России увеличатся выплаты на детей
ТОП-5 гусеничных вездеходов, созданных в СССР для Арктики
Кошка требует идти с вами в ванную? Разбираемся, в чём дело
Почему экономия на шинах – опасная ошибка: две причины, которые могут стоить вам безопасности
Зарядка в машине убивает телефон – вот почему ваш гаджет выходит из строя
Правильное питание, от которого сносит крышу: когда ЗОЖ переходит в психоз
Автоматы, кровь и беспомощность: что устроили украинские военные в Курской области
От Ким Кардашьян к таинственной незнакомке: кого теперь любит Пит Дэвидсон
Кровавые гены: сын Чикатило взялся за оружие, но теперь с другой целью
Ногти как сказка: маникюр Бэмби, который вернет вас в детство
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.