Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Параллельный импорт умер, запчастей нет: как выживать владельцам иномарок?
Нефтяной гром среди ясного неба: повторится ли катастрофа 80-х?!
Забытый оазис Коста-Майя: мексиканское побережье, о котором молчат путеводители
Красота не требует жертв: эти упражнения сделают ваши ножки идеальными даже без спортзала
Молоко — не для мурлыкающих: чем на самом деле вы кормите питомца, подливая в миску заботу
Вроде выехал по делам, а оказался на обочине — набор, который спасает в любой поездке
Говорящие мыши: эксперимент, который поставил под вопрос границы разума
Цветы без дачи: рассказываем, как вырастить нарциссы прямо на городском окне
Женская боль, о которой молчат: что на самом деле скрывает эндометриоз

Стайлинг без вреда: как сохранить волосы живыми, даже если вы сушите их каждый день

Моя семья » Красота и стиль

Гладкая, блестящая укладка — мечта многих, но иногда после стайлинга волосы выглядят тусклыми, пересушенными и безжизненными. Почему так происходит, и как исправить ситуацию? Давайте разберёмся, какие ошибки в уходе могут свести на нет все усилия и как правильно защищать волосы от повреждений.

Девушка укладывает волосы
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Девушка укладывает волосы

Главный враг волос — термовоздействие

Ежедневное использование фена, плойки или утюжка оказывает разрушительное влияние на структуру волос. Под воздействием высоких температур влага испаряется, кутикула повреждается, и пряди теряют эластичность. Итог — ломкость, секущиеся кончики и эффект пересушенной "соломы".

Чтобы избежать этих проблем, важно грамотно подойти к термозащите. Специальные средства создают на волосах невидимую плёнку, которая удерживает влагу, защищает от перегрева и делает волосы мягкими. Но не все термозащитные продукты одинаково эффективны, и их неправильное использование может не только не помочь, но и усугубить ситуацию.

Выбираем термозащиту правильно

Средство должно соответствовать вашему типу волос. Вот основные варианты:

  • Спреи: лёгкие и воздушные, не утяжеляют, подходят для тонких и нормальных волос.
  • Муссы и пенки: защищают от температуры и добавляют объём, идеальны для ослабленных волос.
  • Кремы и молочко: обеспечивают усиленное увлажнение и подходят для густых и повреждённых волос.
  • Масла и сыворотки: питательные, но их важно использовать дозированно, чтобы избежать эффекта жирных волос.

Не стоит выбирать первое попавшееся средство — обращайте внимание на состав. Лучшие термозащитные продукты содержат кератин, протеины шёлка, аминокислоты и натуральные масла.

Как правильно наносить термозащиту

Даже самое дорогое средство не сработает, если использовать его неправильно. Запомните несколько важных правил:

  • Наносите термозащиту на влажные волосы: это помогает равномерно распределить продукт.
  • Не обрабатывайте корни: средство предназначено для длины и кончиков.
  • Используйте расческу: распределяйте средство, чтобы избежать перегруженности и липкости.
  • Давайте средству впитаться: не стоит сразу же укладывать волосы после нанесения, дайте продукту подействовать.
  • Контролируйте температуру приборов: для тонких и повреждённых волос температура не должна превышать 150-180°C.

Многие допускают ошибку, нанося термозащиту прямо перед использованием утюжка или плойки, не давая средству впитаться. В результате оно просто "запекается" на волосах, образуя липкую плёнку.

Как предотвратить пересушивание волос

Если волосы всё равно выглядят сухими и повреждёнными, значит, в уходе есть ошибки. Важно не только использовать термозащиту, но и правильно ухаживать за волосами.

  • Не укладывайте грязные волосы: остатки укладочных средств и себума могут препятствовать равномерному распределению термозащиты.
  • Используйте увлажняющие маски: раз в неделю наносите восстанавливающие составы с маслами и кератином.
  • Не перебарщивайте с термозащитой: избыток средства может утяжелить волосы и сделать их липкими.
  • Очищайте волосы от остатков продуктов: используйте мягкие шампуни, чтобы не накапливались силиконы и парабены.

Что делать, если волосы уже повреждены

Если волосы стали ломкими, тонкими и сухими, пора пересмотреть уход:

  • Ограничьте использование термоприборов: дайте волосам передышку, чаще сушите естественным путём.
  • Смените расчёску: деревянные или силиконовые модели меньше травмируют волосы.
  • Делайте массаж кожи головы: стимулирует кровообращение и улучшает питание волосяных луковиц.
  • Пейте больше воды: увлажнение волос начинается изнутри.
  • Подстригайте кончики: секущиеся волосы не восстановятся, поэтому лучше их периодически обновлять.

Чтобы волосы оставались мягкими и здоровыми, важно не только использовать термозащиту, но и правильно ухаживать за ними. Следите за температурой стайлинга, подбирайте средства под свой тип волос и не забывайте про увлажнение. Тогда даже при регулярном использовании фена или плойки ваши локоны будут выглядеть ухоженно и сиять здоровьем.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Спасаем участок от ветра и соседей — проверенные идеи для маскировки сетки
Садоводство, цветоводство
Спасаем участок от ветра и соседей — проверенные идеи для маскировки сетки Аудио 
Запретные яйца: почему утки несутся, а магазины их не продают
Здоровье
Запретные яйца: почему утки несутся, а магазины их не продают Аудио 
После Оскара: Том Круз и Брэд Питт борются за главную актрису Голливуда
Зарубежное кино
После Оскара: Том Круз и Брэд Питт борются за главную актрису Голливуда
Популярное
Настойка с характером: как хрен и имбирь превращают водку в нечто особенное

Острая, пряная, согревающая — настойка на хрене и имбире станет украшением любого застолья. Как приготовить напиток с идеальным балансом вкуса?

Настойка с характером: как хрен и имбирь превращают водку в нечто особенное
Эти оладьи сметут со стола за секунду: главный секрет — в необычном сочетании картошки с секретным ингредиентом
Эти оладьи сметут со стола за секунду: главный секрет — в необычном сочетании картошки с секретным ингредиентом
После Оскара: Том Круз и Брэд Питт борются за главную актрису Голливуда
Чёрная дыра-монстр несётся к Млечному Пути: 300 тыс. км/с — учёные в шоке
Сводка с фронта: враг разбивается о Белгородское приграничье, армия РФ наступает на Сумы Дмитрий Плотников РФ и США начали переговоры по демилитаризации Чёрного моря. Говорили ли об Одессе? Любовь Степушова Раскрыта тайна древнего Мегиддо: как находки археологов переплетают Библию и историю Игорь Буккер
Как заваривать кофе, чтобы он был полезным: новое исследование учёных
Надёжность за копейки: машины, которые переживут даже кризис и бездорожье
Привычка, которая портит шины даже в темноте и прохладе — но почти никто об этом не знает
Привычка, которая портит шины даже в темноте и прохладе — но почти никто об этом не знает
Последние материалы
Молоко — не для мурлыкающих: чем на самом деле вы кормите питомца, подливая в миску заботу
Вроде выехал по делам, а оказался на обочине — набор, который спасает в любой поездке
Говорящие мыши: эксперимент, который поставил под вопрос границы разума
Цветы без дачи: рассказываем, как вырастить нарциссы прямо на городском окне
Женская боль, о которой молчат: что на самом деле скрывает эндометриоз
Холодно, мокро, но красиво: 5 пар стильной обуви на переменчивую весну
Как чистота влияет на цену жилья: продавцы об этом часто забывают
Картошка как в кафе, но вкуснее и без лишних затрат времени и денег — это очень просто
Ботокс на грани провала: что делать, если инъекции не действуют?
ТОП-6 вариантов яичницы по-сельски от бабушек из СССР  
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.