Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Необычные сочетания для гречки: 3 лакомых добавки, которые вы не ожидали
Как минимизировать стресс для кошки в поездках: секреты успешных путешествий
Новая эра реабилитации: приложение с ИИ помогает восстановиться после инсульта
Анфиса Чехова вступила в партию Новые люди, чтобы служить женщинам
Тайна, которой 22 миллиона лет: в Эфиопии обнаружено уникальное ископаемое дерево
Бурбон против шампанского: чем закончится торговая битва ЕС и США
Дзюба сделал это! Колобков оценил его рекорд и влияние на сборную страны
Электрическая революция: Porsche Taycan Turbo GT устанавливает новые стандарты скорости
Эти однолетники не боятся ни жары, ни морозов — посадите их уже сейчас

Омолодите своё лицо без похода к косметологу: секреты домашнего массажа с натуральными маслами

1:34
Моя семья » Красота и стиль

Современная косметология предлагает множество способов омоложения, но один из самых доступных и эффективных — массаж лица с косметическими маслами. Он помогает расслабить мышцы, улучшить кровообращение, увлажнить кожу и разгладить мелкие морщины. Главное — правильно выбрать масло и освоить технику массажа.

Массаж лица
Фото: flickr.com by Hotel Costa Calero - Talaso & Spa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Массаж лица

Какое масло выбрать?

Для массажа лица подходят легкие натуральные масла:

  • Жожоба – увлажняет и замедляет старение, подходит для всех типов кожи.
  • Миндальное масло – питает и придает коже сияние.
  • Розовое масло – обладает антивозрастным эффектом.
  • Аргановое масло – помогает в борьбе с морщинами и сухостью.

Правильная техника массажа

  1. Очищение – умойте лицо и нанесите масло на слегка влажную кожу.
  2. Разогрев – лёгкими круговыми движениями разотрите масло в ладонях и распределите по лицу.
  3. Основные движения – массируйте лицо подушечками пальцев, двигаясь снизу вверх.
  4. Акцент на проблемные зоны – уделите внимание зонам морщин и отёчности.
  5. Завершение – удалите излишки масла салфеткой и нанесите лёгкий увлажняющий крем.

Результат

Регулярный массаж 2–3 раза в неделю помогает сохранить кожу упругой, сияющей и свежей. Главное – не давить слишком сильно и не растягивать кожу.

Попробуйте этот метод, и уже через пару недель вы заметите разницу!

Уточнения

Масса́ж — одна из мануальных техник, совокупность приёмов механического и рефлекторного воздействия на ткани и органы в виде растирания, давления, вибрации, проводимых непосредственно на поверхности тела человека как руками, так и специальными аппаратами через воздушную, водную или иную среду с целью достижения лечебного или иного эффекта.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Обсудить
Сейчас читают
Блузки, которые выглядят расслабленно, но эффектно: почему бохо-стиль снова с нами
Красота и стиль
Блузки, которые выглядят расслабленно, но эффектно: почему бохо-стиль снова с нами Аудио 
Этот запах ненавидят клещи: вот как обезопасить себя на природе
Недвижимость
Этот запах ненавидят клещи: вот как обезопасить себя на природе Аудио 
Популярное
Выращиваем чеснок размером с яблоко — вот в чем секрет

Хотите чеснок размером с яблоко? Всё дело в мартовской подкормке, которую 90 % дачников пропускают! Расскажем, какие удобрения помогут вырастить гигантский урожай.

Выращиваем чеснок размером с яблоко — вот в чем секрет
Мыслить нестандартно — три каверзных вопроса, которые помогают определить ваш IQ
Мыслить нестандартно — три каверзных вопроса, которые помогают определить ваш IQ
Гости съедят всё до последней ложки — секрет идеальной тушёной капусты
Картофель мелкий, а ботва огромная? Исправляем ситуацию
Как Ту-214 стал главной надеждой российского авиапрома: секреты производства, о которых молчат Дмитрий Плотников Эксперт Юшков рассказал, как России войти в сделку США и Украины по электростанциям Любовь Степушова Тайны древних монстров: как вампиры, оборотни и зомби стали частью нашей культуры Игорь Буккер
Медовая настойка, которая покорит всех — пряный вкус, мягкость и согревающий эффект
Самосвалы под запретом: Казахстан борется с разрушением дорог
Мужчины в восторге: рецепт закуски, который стоит сохранить
Мужчины в восторге: рецепт закуски, который стоит сохранить
Последние материалы
Как минимизировать стресс для кошки в поездках: секреты успешных путешествий
Новая эра реабилитации: приложение с ИИ помогает восстановиться после инсульта
Анфиса Чехова вступила в партию Новые люди, чтобы служить женщинам
Тайна, которой 22 миллиона лет: в Эфиопии обнаружено уникальное ископаемое дерево
Бурбон против шампанского: чем закончится торговая битва ЕС и США
Дзюба сделал это! Колобков оценил его рекорд и влияние на сборную страны
Электрическая революция: Porsche Taycan Turbo GT устанавливает новые стандарты скорости
Омолодите своё лицо без похода к косметологу: секреты домашнего массажа с натуральными маслами
Эти однолетники не боятся ни жары, ни морозов — посадите их уже сейчас
Как собака может раскрыть ваш характер: 7 типов владельцев, которые точно вас удивят
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.