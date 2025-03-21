Омолодите своё лицо без похода к косметологу: секреты домашнего массажа с натуральными маслами

1:34 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Современная косметология предлагает множество способов омоложения, но один из самых доступных и эффективных — массаж лица с косметическими маслами. Он помогает расслабить мышцы, улучшить кровообращение, увлажнить кожу и разгладить мелкие морщины. Главное — правильно выбрать масло и освоить технику массажа.

Фото: flickr.com by Hotel Costa Calero - Talaso & Spa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Массаж лица

Какое масло выбрать?

Для массажа лица подходят легкие натуральные масла:

Жожоба – увлажняет и замедляет старение, подходит для всех типов кожи.

– увлажняет и замедляет старение, подходит для всех типов кожи. Миндальное масло – питает и придает коже сияние.

– питает и придает коже сияние. Розовое масло – обладает антивозрастным эффектом.

– обладает антивозрастным эффектом. Аргановое масло – помогает в борьбе с морщинами и сухостью.

Правильная техника массажа

Очищение – умойте лицо и нанесите масло на слегка влажную кожу. Разогрев – лёгкими круговыми движениями разотрите масло в ладонях и распределите по лицу. Основные движения – массируйте лицо подушечками пальцев, двигаясь снизу вверх. Акцент на проблемные зоны – уделите внимание зонам морщин и отёчности. Завершение – удалите излишки масла салфеткой и нанесите лёгкий увлажняющий крем.

Результат

Регулярный массаж 2–3 раза в неделю помогает сохранить кожу упругой, сияющей и свежей. Главное – не давить слишком сильно и не растягивать кожу.

Попробуйте этот метод, и уже через пару недель вы заметите разницу!

Уточнения

Масса́ж — одна из мануальных техник, совокупность приёмов механического и рефлекторного воздействия на ткани и органы в виде растирания, давления, вибрации, проводимых непосредственно на поверхности тела человека как руками, так и специальными аппаратами через воздушную, водную или иную среду с целью достижения лечебного или иного эффекта.



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