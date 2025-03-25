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Помада, которая держится весь день: один простой трюк — и цвет не сотрётся

2:22
Моя семья » Красота и стиль

Выходя из дома, вы хотите, чтобы помада оставалась идеальной как можно дольше? Даже самые стойкие формулы со временем тускнеют, размазываются или исчезают, особенно если не учитывать важные нюансы нанесения. Но есть один проверенный способ, который поможет сохранить цвет на губах в течение всего дня.

Коричневая помада
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Коричневая помада

Подготовка губ — залог стойкости

Перед тем как нанести помаду, важно создать для нее идеальную базу. Шелушения и сухость могут привести к тому, что цвет ляжет неравномерно и начнет скатываться.

  • Пилинг губ: удалите омертвевшие клетки с помощью специального скраба или смеси сахара с медом. Легкими движениями помассируйте губы и смойте теплой водой.
  • Глубокое увлажнение: нанесите бальзам для губ, дайте ему впитаться и промокните излишки салфеткой.
  • Использование базы: специальная основа для губ помогает выровнять поверхность и продлить стойкость помады.

Контурный карандаш — обязательный шаг

Чтобы избежать растекания помады, используйте карандаш в тон или слегка темнее:

  • Очертите контур губ.
  • Легкими движениями закрасьте всю поверхность губ — это создаст дополнительный фиксирующий слой.

Главный лайфхак: техника многослойного нанесения

Этот метод позволяет увеличить стойкость любой помады, даже не самой стойкой:

  1. Нанесите первый слой помады и равномерно распределите кисточкой.
  2. Промокните губы салфеткой, чтобы убрать излишки.
  3. Легко припудрите губы через тонкую салфетку — это зафиксирует цвет.
  4. Нанесите второй слой помады для насыщенности.

Этот способ делает покрытие устойчивым даже во время еды и напитков.

Дополнительные методы фиксации

Спрей-фиксатор макияжа: легкий туман фиксирующего средства поможет удержать цвет в течение дня.

Выбор правильной текстуры

Самые стойкие варианты:

  • Матовые помады: дольше держатся, но требуют хорошего увлажнения.
  • Жидкие стойкие помады: моментально фиксируются на губах.
  • Long-lasting формулы: специально разработаны для длительной носки.

Теперь ваша помада останется яркой и стойкой, даже если вы забыли взять ее с собой!

Уточнения

Губна́я пома́да (фр. pommade, итал. pomata из лат. pōmum - "яблоко") — косметический продукт для яркой окраски, защиты и/или увлажнения губ.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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