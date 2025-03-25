Помада, которая держится весь день: один простой трюк — и цвет не сотрётся

Выходя из дома, вы хотите, чтобы помада оставалась идеальной как можно дольше? Даже самые стойкие формулы со временем тускнеют, размазываются или исчезают, особенно если не учитывать важные нюансы нанесения. Но есть один проверенный способ, который поможет сохранить цвет на губах в течение всего дня.
Перед тем как нанести помаду, важно создать для нее идеальную базу. Шелушения и сухость могут привести к тому, что цвет ляжет неравномерно и начнет скатываться.
Чтобы избежать растекания помады, используйте карандаш в тон или слегка темнее:
Этот метод позволяет увеличить стойкость любой помады, даже не самой стойкой:
Этот способ делает покрытие устойчивым даже во время еды и напитков.
Спрей-фиксатор макияжа: легкий туман фиксирующего средства поможет удержать цвет в течение дня.
Выбор правильной текстуры
Самые стойкие варианты:
Теперь ваша помада останется яркой и стойкой, даже если вы забыли взять ее с собой!
Губна́я пома́да (фр. pommade, итал. pomata из лат. pōmum - "яблоко") — косметический продукт для яркой окраски, защиты и/или увлажнения губ.
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