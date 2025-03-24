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Маленькая, но дерзкая деталь, которая стала символом бунта принцесс

3:38
Моя семья » Красота и стиль

Королевские особы обязаны следовать строгим правилам этикета, но даже они иногда позволяют себе маленькие бьюти-бунты. Одно из таких правил касается маникюра: традиционно яркие лаки в королевской семье считались вульгарными, а официальным стандартом всегда оставались нюдовые и прозрачные покрытия.

Аристократка
Фото: https://www.freepik.com by master1305
Аристократка

Однако не все герцогини и принцессы готовы следовать этому правилу. Вспомним случаи, когда королевские особы решились на вызов традициям.

Почему королевский маникюр должен быть нюдовым

Королева Елизавета II на протяжении десятилетий оставалась верна светлым оттенкам лака, считая их символом элегантности и утонченности.

Эксперт по этикету Уильям Хэнсон объяснял:

"Цвет лака должен соответствовать цвету кожи, поэтому яркие оттенки, особенно красные, не считаются уместными на официальных мероприятиях."

Этот негласный запрет действует и сегодня, но многие представительницы королевской семьи все же нарушают его.

Меган Маркл: вызов традициям

В 2018 году на церемонии British Fashion Awards герцогиня Сассекская появилась с темно-бордовым маникюром.

Королевский корреспондент Омид Скоби встал на защиту герцогини:

"Это неофициальное мероприятие, поэтому здесь больше свободы в выборе образа."

Но факт остается фактом: маникюр Маркл вызвал бурные обсуждения в СМИ.

Кейт Миддлтон: красный лак на Пасху

В 2023 году принцесса Уэльская появилась на пасхальной службе с ногтями, покрытыми классическим красным лаком.

Один из поклонников королевской семьи заметил:

"Мы впервые видим Кейт с таким ярким маникюром!"

До этого случая она всегда предпочитала нюдовые и розовые оттенки, даже в день своей свадьбы с принцем Уильямом.

Герцогиня Софи: шоколад и слива вместо нюда

Софи, герцогиня Эдинбургская, тоже нарушала королевский бьюти-протокол:

  • В 2020 году во время визита в детский хоспис она выбрала шоколадно-коричневый маникюр.
  • На другом мероприятии сочетала ногти сливового цвета с темно-фиолетовым джемпером.

Что интересно: Софи считалась одной из самых близких невесток королевы, но даже это не мешало ей экспериментировать с маникюром.

Принцесса Диана: от обкусанных ногтей до красного маникюра

В начале 80-х Диана не красила ногти, потому что грызла их (эта привычка оставалась у нее из-за стресса).

Но позже Леди Ди обрела уверенность и начала носить красные оттенки лака:

  • В 1992 году она появилась на премьере Английского национального балета с алыми ногтями.
  • В 1994 году Диана дополнила легендарное "платье мести" ярко-красным маникюром.

Красные ногти Леди Ди стали символом женской силы и независимости!

Заключение: запреты существуют, но…

  • Официальный протокол требует нюдового маникюра, но королевские особы все чаще позволяют себе яркость.
  • Красные, сливовые и бордовые оттенки на ногтях принцесс вызывают бурные обсуждения в прессе.
  • Даже королева Елизавета II не могла полностью заставить членов своей семьи следовать правилам.

А ты бы смогла отказаться от яркого маникюра ради королевского статуса?

Уточнения

Маникю́р (от лат. manus - рука, кисть и cūra - уход) — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки) человека.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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