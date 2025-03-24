Маленькая, но дерзкая деталь, которая стала символом бунта принцесс

Королевские особы обязаны следовать строгим правилам этикета, но даже они иногда позволяют себе маленькие бьюти-бунты. Одно из таких правил касается маникюра: традиционно яркие лаки в королевской семье считались вульгарными, а официальным стандартом всегда оставались нюдовые и прозрачные покрытия.
Однако не все герцогини и принцессы готовы следовать этому правилу. Вспомним случаи, когда королевские особы решились на вызов традициям.
Королева Елизавета II на протяжении десятилетий оставалась верна светлым оттенкам лака, считая их символом элегантности и утонченности.
Эксперт по этикету Уильям Хэнсон объяснял:
"Цвет лака должен соответствовать цвету кожи, поэтому яркие оттенки, особенно красные, не считаются уместными на официальных мероприятиях."
Этот негласный запрет действует и сегодня, но многие представительницы королевской семьи все же нарушают его.
В 2018 году на церемонии British Fashion Awards герцогиня Сассекская появилась с темно-бордовым маникюром.
Королевский корреспондент Омид Скоби встал на защиту герцогини:
"Это неофициальное мероприятие, поэтому здесь больше свободы в выборе образа."
Но факт остается фактом: маникюр Маркл вызвал бурные обсуждения в СМИ.
В 2023 году принцесса Уэльская появилась на пасхальной службе с ногтями, покрытыми классическим красным лаком.
Один из поклонников королевской семьи заметил:
"Мы впервые видим Кейт с таким ярким маникюром!"
До этого случая она всегда предпочитала нюдовые и розовые оттенки, даже в день своей свадьбы с принцем Уильямом.
Софи, герцогиня Эдинбургская, тоже нарушала королевский бьюти-протокол:
Что интересно: Софи считалась одной из самых близких невесток королевы, но даже это не мешало ей экспериментировать с маникюром.
В начале 80-х Диана не красила ногти, потому что грызла их (эта привычка оставалась у нее из-за стресса).
Но позже Леди Ди обрела уверенность и начала носить красные оттенки лака:
Красные ногти Леди Ди стали символом женской силы и независимости!
А ты бы смогла отказаться от яркого маникюра ради королевского статуса?
Маникю́р (от лат. manus - рука, кисть и cūra - уход) — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки) человека.
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