Гаджеты ускоряют старение! Узнайте, как защитить кожу от экранного излучения

В современном мире мы проводим у экранов по несколько часов в день, не задумываясь о том, как это сказывается на состоянии нашей кожи. Однако синий свет от смартфонов, компьютеров и планшетов способен ускорять старение, вызывать сухость, пигментацию и делать кожу более уязвимой. Чтобы избежать негативных последствий, важно знать, как защитить лицо от цифрового загрязнения и сохранить его свежесть и здоровье.
Современные гаджеты – неотъемлемая часть жизни, но мало кто знает, что экраны смартфонов, планшетов и компьютеров излучают синий свет (HEV-излучение). Он проникает в глубокие слои эпидермиса, ускоряя процессы старения, снижая уровень коллагена и провоцируя появление пигментации.
Длительное воздействие экранов приводит к:
Регулярный уход и защита помогут минимизировать вред от гаджетов, сохранив молодость и здоровье кожи.
Экра́н — предмет, отделяющий («экранирующий») одну среду от воздействия другой.
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