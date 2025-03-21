Гаджеты ускоряют старение! Узнайте, как защитить кожу от экранного излучения

1:49 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

В современном мире мы проводим у экранов по несколько часов в день, не задумываясь о том, как это сказывается на состоянии нашей кожи. Однако синий свет от смартфонов, компьютеров и планшетов способен ускорять старение, вызывать сухость, пигментацию и делать кожу более уязвимой. Чтобы избежать негативных последствий, важно знать, как защитить лицо от цифрового загрязнения и сохранить его свежесть и здоровье.

Фото: freepik.com by halayalex, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Покупки в интернете

Что такое цифровое загрязнение?

Современные гаджеты – неотъемлемая часть жизни, но мало кто знает, что экраны смартфонов, планшетов и компьютеров излучают синий свет (HEV-излучение). Он проникает в глубокие слои эпидермиса, ускоряя процессы старения, снижая уровень коллагена и провоцируя появление пигментации.

Какие угрозы несёт синий свет?

Длительное воздействие экранов приводит к:

сухости и чувствительности кожи

преждевременному появлению морщин

пигментным пятнам

ослаблению защитного барьера кожи

Как защитить кожу?

Используйте косметику с антиоксидантами – витамин С, ниацинамид и экстракт зелёного чая нейтрализуют вредные свободные радикалы. Выбирайте уход с SPF – солнцезащитные фильтры работают не только против УФ-лучей, но и частично блокируют синий свет. Увлажняйте кожу – сыворотки с гиалуроновой кислотой и церамидами помогут поддерживать защитный барьер. Делайте цифровой детокс – хотя бы на час в день уменьшайте время перед экраном, чтобы снизить нагрузку на кожу.

Регулярный уход и защита помогут минимизировать вред от гаджетов, сохранив молодость и здоровье кожи.

Уточнения

Экра́н — предмет, отделяющий («экранирующий») одну среду от воздействия другой.



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