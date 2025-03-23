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Как очки делают взгляд умнее, стиль выразительнее, а лицо гармоничнее? Разбираем самые модные оправы

5:00
Моя семья » Красота и стиль

В новом сезоне мода на очки делает ставку на смелые формы и нестандартные решения. Забудьте о классике в привычном понимании — в 2025 году оправы стали акцентным элементом образа, а их выбор способен рассказать о вас не меньше, чем одежда или аксессуары. Какие модели будут в центре внимания? Разбираемся в ключевых тенденциях.

Женщина в очках
Фото: Designed by Freepik by cookie-studio is licensed under Public domian
Женщина в очках

Как выбрать очки, которые вам действительно подойдут

Прежде чем перейти к обзору трендов, важно разобраться с базовыми принципами выбора оправы.

  • Форма лица: очки должны уравновешивать пропорции. Круглому лицу подходят угловатые оправы, квадратному — овальные. Треугольному стоит обратить внимание на модели с акцентом на верхней части, а овальное лицо может позволить себе практически любой вариант.
  • Пропорции: важно соблюдать баланс: массивные оправы идут обладательницам ярких черт лица, а миниатюрные — тем, у кого утонченные линии.
  • Цвет: тёплым оттенкам кожи подойдут золотистые, коричневые, оливковые и коралловые оправы. Обладателям холодного цветотипа стоит присмотреться к серебристым, синим, чёрным или розовым моделям.
  • Комфорт: примеряйте очки несколько раз, оценивайте их в разном освещении, проверяйте посадку — только так можно выбрать идеальную пару.

А теперь самое интересное — какие оправы в 2025 году в тренде?

Идеально круглые

Культовая форма, напоминающая очки Гарри Поттера, вновь на пике популярности. Однако современные модели стали более изящными: дизайнеры сделали их легче за счёт тонких металлических оправ и новых материалов.

Главные особенности

  • Диаметр от 45 до 50 мм — достаточно крупные, но не громоздкие.
  • Лёгкие градиенты и полупрозрачные детали.
  • Ассоциация с интеллектуальным шиком и винтажной эстетикой.

Металлические оправы — элегантный минимализм

Тонкие, лёгкие и ультрасовременные — металлические оправы в 2025 году становятся символом утончённости. Вдохновлённые эстетикой минимализма, они выглядят стильно, но не перегружают образ.

Актуальные цвета

  • Розовое и жёлтое золото.
  • Состаренное серебро.
  • Титан с дымчатым эффектом.

Дополнительный тренд — текстурированные поверхности: матовые покрытия, гравировка и плавные линии.

Овальные оправы — отголоски 2000-х

Мода на Y2K не сдаёт позиции. Овальные очки, которые носили в эпоху Бритни Спирс и "Секса в большом городе", возвращаются, но с более изящной геометрией.

Чем они хороши

  • Лёгкое удлинение к вискам создаёт эффект "кошачьего глаза".
  • Визуально приподнимают внешние уголки глаз.
  • Подходят для любого стиля — от ретро до ультрасовременного.

Инфлюенсеры называют овальные оправы "фейслифтингом без хирургии", потому что они делают взгляд более открытым.

Цветные оправы — яркий акцент в образе

Пастельные и неоновые цвета — безусловные фавориты 2025 года. Очки больше не просто аксессуар, а полноценная часть гардероба, подчеркивающая индивидуальность.

Что в тренде

  • Нежные оттенки: мятный, лавандовый, персиковый, голубой.
  • Градиентный эффект — от насыщенного к полупрозрачному.
  • Лёгкость и воздушность, особенно в сочетании с натуральными тканями.

Цветные оправы — лучший способ сделать образ выразительнее без кардинальных изменений.

Геометрические оправы в стиле "офисной сирены"

Образ деловой, уверенной в себе женщины теперь включает не только костюм, но и правильно подобранные очки. Прямоугольные и чётко очерченные оправы — выбор тех, кто хочет выглядеть собранно и стильно.

Фишки тренда:

  • Удлинённые формы, подчёркивающие скулы.
  • Контрастные верхние планки.
  • Минималистичный декор, который замечают только настоящие ценители.

Геометрические оправы добавляют образу интеллекта и харизмы, помогая выглядеть более уверенно.

Итог

Очки 2025 года — это не просто аксессуар, а важная часть имиджа. Винтажная эстетика, минимализм, цветовые акценты и чёткие геометрические линии — всё это главные модные тенденции нового сезона.

Не забывайте: грамотно подобранная оправа не только подчёркивает стиль, но и меняет восприятие вас окружающими. А если хочется дополнить образ — такие же тренды актуальны и для солнцезащитных очков.

Уточнения

Очки́ — самый распространённый из оптических приборов, предназначенный для коррекции человеческого зрения при оптических несовершенствах глаза либо для защиты глаз от различных вредных воздействий.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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