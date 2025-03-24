Как замаскировать усталость и выглядеть на миллион: новые правила свежего макияжа

Современный макияж — это не попытка скрыть несовершенства, а способ подчеркнуть естественную красоту и создать эффект здоровой, отдохнувшей кожи. В 2025 году мы отказываемся от плотных тональных основ, сухих текстур и жестких контуров в пользу легкости, сияния и свежести. Разбираем главные правила освежающего макияжа, которые помогут вам выглядеть безупречно даже после бессонной ночи.
Увлажняющий мист — сыворотка — лёгкий тон с сияющим финишем — капелька жидкого хайлайтера на скулы и кончик носа.
Забудьте о матирующих пудрах — сияние теперь не враг, а ваш лучший союзник!
Используем кремовые румяна и наносим не только на щёки, но и на скулы, виски и переносицу для естественного сияния. Персиковые и розовые оттенки идеально имитируют природный румянец.
Используем прозрачный или слегка оттеночный гель, чтобы зафиксировать волоски в естественном положении. Забудьте о резких карандашных линиях — мягкие тени или тонкие штрихи карандашом помогут лишь слегка заполнить пробелы.
Вместо плотных помад выбираем блески и тинты с ухаживающими компонентами. Они придают лёгкий оттенок и создают эффект ухоженных, пухлых губ.
Они легче растушёвываются, выглядят более естественно и даже ухаживают за кожей благодаря увлажняющим компонентам.
Цветная тушь, неоновые стрелки, лёгкий мазок ярких теней в уголках глаз — одно небольшое, но выразительное цветовое пятно моментально освежает лицо.
Современный макияж — это легкость, сияние и натуральность. Вместо плотных тонов и жёсткого контуринга — сияющая кожа, румяна, влажные губы и легкие текстуры. Главная цель — выглядеть свежо, будто вы только что вернулись из отпуска или отлично выспались. А главное — получать удовольствие от процесса!
Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.
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