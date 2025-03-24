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Как замаскировать усталость и выглядеть на миллион: новые правила свежего макияжа

3:37
Моя семья » Красота и стиль

Современный макияж — это не попытка скрыть несовершенства, а способ подчеркнуть естественную красоту и создать эффект здоровой, отдохнувшей кожи. В 2025 году мы отказываемся от плотных тональных основ, сухих текстур и жестких контуров в пользу легкости, сияния и свежести. Разбираем главные правила освежающего макияжа, которые помогут вам выглядеть безупречно даже после бессонной ночи.

Женщина
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Женщина

Влажная, сияющая кожа вместо матовой

  • Как было раньше: полное отсутствие блеска, матирующие средства на каждом шагу и борьба с себумом.
  • Как теперь: главный тренд — эффект "влажной" кожи (wet skin), которая выглядит так, будто вы только что прошли курс увлажняющих процедур.

Увлажняющий мист — сыворотка — лёгкий тон с сияющим финишем — капелька жидкого хайлайтера на скулы и кончик носа.

Забудьте о матирующих пудрах — сияние теперь не враг, а ваш лучший союзник!

Тон наносим точечно

  • Как было раньше: плотный слой тонального средства на всё лицо.
  • Как теперь: оставляем кожу "дышать"! Тон наносится только там, где это необходимо — на покраснения, пигментацию или зону под глазами. Остальная кожа остаётся натуральной, с эффектом "без макияжа".

Румяна в главной роли

  • Как было раньше: румяна — незаметный нюанс.
  • Как теперь: выразительный румянец, будто после прогулки на свежем воздухе.

Используем кремовые румяна и наносим не только на щёки, но и на скулы, виски и переносицу для естественного сияния. Персиковые и розовые оттенки идеально имитируют природный румянец.

Натуральные, слегка взъерошенные брови

  • Как было раньше: графичные, чётко прорисованные брови.
  • Как теперь: лёгкая небрежность в моде.

Используем прозрачный или слегка оттеночный гель, чтобы зафиксировать волоски в естественном положении. Забудьте о резких карандашных линиях — мягкие тени или тонкие штрихи карандашом помогут лишь слегка заполнить пробелы.

Глянцевые губы снова в тренде

  • Как было раньше: матовые помады, плотные покрытия.
  • Как теперь: губы должны выглядеть увлажнёнными, свежими и естественными.

Вместо плотных помад выбираем блески и тинты с ухаживающими компонентами. Они придают лёгкий оттенок и создают эффект ухоженных, пухлых губ.

Кремовые текстуры вместо сухих

  • Как было раньше: в ход шли только пудровые средства.
  • Как теперь: кремовые румяна, хайлайтеры и тени заменяют сухие текстуры.

Они легче растушёвываются, выглядят более естественно и даже ухаживают за кожей благодаря увлажняющим компонентам.

Яркие акценты вместо полного нюда

  • Как было раньше: всё только натуральное и пастельное.
  • Как теперь: свежий нюд + один яркий штрих.

Цветная тушь, неоновые стрелки, лёгкий мазок ярких теней в уголках глаз — одно небольшое, но выразительное цветовое пятно моментально освежает лицо.

Вывод

Современный макияж — это легкость, сияние и натуральность. Вместо плотных тонов и жёсткого контуринга — сияющая кожа, румяна, влажные губы и легкие текстуры. Главная цель — выглядеть свежо, будто вы только что вернулись из отпуска или отлично выспались. А главное — получать удовольствие от процесса!

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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