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Почему тестировать помаду на руке – ошибка? Проверенные способы найти идеальный нюд

3:15
Моя семья » Красота и стиль

Поиск идеального нюдового оттенка часто превращается в долгий и непростой процесс. Одни помады оказываются слишком бежевыми, другие отдают в розовый подтон, а некоторые и вовсе делают кожу лица визуально бледной. Чтобы избежать ошибок при выборе, стоит воспользоваться нестандартными методами, которые давно применяют профессиональные визажисты.

Девушка
Фото: Designed by Freepik by halayalex is licensed under Public domian
Девушка

Проверка на мочке уха

  • Традиционные способы тестирования на руке не всегда дают точное представление о том, как оттенок будет выглядеть на губах. Гораздо более точный метод — нанесение помады на мочку уха, так как этот участок кожи максимально близок к натуральному цвету губ.

Учет естественного оттенка губ

  • Оптимальный момент для выбора нюдовой помады — после обеда. В этот период кровообращение усиливается, и губы приобретают свой наиболее естественный цвет. Такой подход позволяет определить оттенок, который будет выглядеть гармонично в течение дня.

Определение подтона по венам

  • Один из самых надежных способов подобрать правильный оттенок — обратить внимание на цвет вен на запястье. Зеленоватый оттенок вен говорит о тёплом подтоне кожи, что означает, что идеально подойдут нюды с персиковыми или бежево-золотистыми нотками. Синие или фиолетовые вены свидетельствуют о холодном подтоне, при котором лучше выбирать розоватые или слегка лиловые нюды.

Использование негативного фильтра

  • Современные технологии позволяют легко проверить, насколько удачно выбранный оттенок сочетается с тоном кожи. Для этого достаточно сфотографировать губы с тестируемой помадой и применить негативный фильтр. Если в таком формате цвет выглядит сбалансированным, значит, он подходит и в обычном освещении.

Ориентир на цвет радужки

  • При подборе нюдового оттенка не стоит опираться только на цвет глаз — гораздо важнее учитывать подтон радужки. У карих глаз он может быть золотистым или медным, у голубых — серым или васильковым. Выбор помады с аналогичным подтоном создаст гармоничный образ.

Проверка при закатном освещении

  • Закатный свет лучше всего выявляет скрытые подтоны помады. Если цвет остается натуральным и не приобретает нежелательные оттенки в мягком вечернем освещении, он идеально подойдет для дневного макияжа.

Метод чайного пакетика

  • Необычный, но эффективный способ определить подходящий оттенок — использовать чайный пакетик. После его заваривания и остывания необходимо приложить его к губам, чтобы увидеть, какой оттенок приобретает кожа вокруг. Цвет, максимально близкий к этому подтону, будет выглядеть наиболее естественно.

Итог

Выбор нюдовой помады требует внимания к деталям, и стандартные тесты не всегда дают объективную картину. Методы, основанные на анализе подтона кожи, цвета радужки и особенностях освещения, помогают избежать ошибок и найти оттенок, который будет выглядеть естественно и элегантно.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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