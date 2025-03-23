Эти модные стрижки не требуют укладки – тренды 2025, которые изменят вашу жизнь

3:26 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Новый сезон приносит естественность, легкость и свободу. В 2025 году гладкость и строгие линии уступают место многослойности, дерзким текстурам и невесомости в движении. В моде универсальные стрижки, которые требуют минимума укладки и легко адаптируются к любому образу.

Фото: Designed by Freepik by grmarc is licensed under Public domian Женщина с каре

Бикси — короткая длина с характером

Этот гибрид пикси и боба сочетает в себе мальчишескую смелость и элегантность. Затылок и виски стригутся коротко, а макушка остается объемной и текстурной.

Кому подойдет

Обладательницам овального и сердцевидного лица.

Тем, кто хочет добавить объем тонким волосам.

Совет по укладке: немного текстурирующего спрея — и можно забыть о сложных манипуляциях с волосами!

Шэгги — свобода и легкая небрежность

Название говорит само за себя: "лохматая" стрижка с рваными краями и многослойностью создаёт эффект рок-н-ролльной расслабленности. Длина может быть разной — от короткой до средней.

Отлично смягчает угловатые черты лица.

Спасение для непослушных вьющихся волос.

Как уложить: достаточно немного мусса — и можно оставить волосы сушиться естественным способом.

Каре — классика с ноткой современности

Геометрия в 2025 году стала мягче: текстурированные концы, легкая асимметрия и непринужденность в движении.

Подходит тонким и густым волосам.

Вытягивает овал лица, особенно в удлинённой версии.

Совет: в зависимости от настроения можно выпрямить волосы, создать легкие волны или сделать объемную укладку феном.

Волчица — дерзость в каждом движении

Одна из самых свежих новинок: неравномерная длина, акцент на макушке и висках, рваные пряди.

Универсальна для разной структуры волос.

Добавляет объем даже тонким волосам.

Как добиться максимального эффекта: воспользуйся соляным спреем — волосы сами лягут в нужную форму.

Гарсон — коротко, но женственно

Французский шик, который снова в моде. Гарсон — это легкость, утонченность и комфорт в одной стрижке.

Идеально для овального, треугольного или сердцевидного лица.

Визуально придаёт волосам густоту.

Лучший способ укладки - моделирующая паста: подчеркни отдельные пряди и создай естественную динамику.

Каскад — объём и воздушность

Если у тебя длинные волосы, но не хватает объёма, каскад решит проблему. В 2025 году он стал плавнее, с мягкими переходами.

Отличный выбор для любого типа лица.

Упрощает укладку тяжёлых густых волос.

Совет по укладке: нанеси мусс на влажные волосы и высуши феном, наклонив голову вниз — мгновенный эффект пышности!

Какая стрижка в моде в 2025 году

Главные тенденции: легкость, многослойность и естественная небрежность.

легкость, многослойность и естественная небрежность. Челки трансформируются: удлиненные, рваные, "шторки" или слегка прореженные.

удлиненные, рваные, "шторки" или слегка прореженные. Минимум укладки: каждая стрижка должна "работать" даже без стайлинга.

Выбирай свою идеальную стрижку — и будь в тренде!

Уточнения

Причёска — форма, придаваемая волосам стрижкой, завивкой, укладкой, филировкой, плетением или подбором цветовой гаммы.



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