Эти модные стрижки не требуют укладки – тренды 2025, которые изменят вашу жизнь

Новый сезон приносит естественность, легкость и свободу. В 2025 году гладкость и строгие линии уступают место многослойности, дерзким текстурам и невесомости в движении. В моде универсальные стрижки, которые требуют минимума укладки и легко адаптируются к любому образу.
Этот гибрид пикси и боба сочетает в себе мальчишескую смелость и элегантность. Затылок и виски стригутся коротко, а макушка остается объемной и текстурной.
Совет по укладке: немного текстурирующего спрея — и можно забыть о сложных манипуляциях с волосами!
Название говорит само за себя: "лохматая" стрижка с рваными краями и многослойностью создаёт эффект рок-н-ролльной расслабленности. Длина может быть разной — от короткой до средней.
Как уложить: достаточно немного мусса — и можно оставить волосы сушиться естественным способом.
Геометрия в 2025 году стала мягче: текстурированные концы, легкая асимметрия и непринужденность в движении.
Совет: в зависимости от настроения можно выпрямить волосы, создать легкие волны или сделать объемную укладку феном.
Одна из самых свежих новинок: неравномерная длина, акцент на макушке и висках, рваные пряди.
Как добиться максимального эффекта: воспользуйся соляным спреем — волосы сами лягут в нужную форму.
Французский шик, который снова в моде. Гарсон — это легкость, утонченность и комфорт в одной стрижке.
Лучший способ укладки - моделирующая паста: подчеркни отдельные пряди и создай естественную динамику.
Если у тебя длинные волосы, но не хватает объёма, каскад решит проблему. В 2025 году он стал плавнее, с мягкими переходами.
Совет по укладке: нанеси мусс на влажные волосы и высуши феном, наклонив голову вниз — мгновенный эффект пышности!
Выбирай свою идеальную стрижку — и будь в тренде!
Причёска — форма, придаваемая волосам стрижкой, завивкой, укладкой, филировкой, плетением или подбором цветовой гаммы.
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Картошка, курица и грибы в одном блюде — звучит привычно, но результат вас удивит. Запеканка готовится просто, а на вкус как в хорошем кафе.