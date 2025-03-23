Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Всего 4 минуты в день: эта домашняя тренировка преобразит вашу фигуру
Весенний план спасения сливы: пошаговая инструкция по обработке от вредителей
Мини-тренировки на каждый день: как "спортивные перекусы" улучшают здоровье
Найден спустя миллионы лет: этот предок человека умер интересной смертью
Рост цен замедляется? Что ждать от экономики весной
Жёсткий или мягкий чемодан? Ответ, который вас удивит
Уксусная баня для духовки: как заставить жир исчезнуть без следа — проверенный метод
Почему тестировать помаду на руке – ошибка? Проверенные способы найти идеальный нюд
Чем полезен огурец: неожиданный эффект на волосы, кишечник и иммунитет

Эти модные стрижки не требуют укладки – тренды 2025, которые изменят вашу жизнь

3:26
Моя семья » Красота и стиль

Новый сезон приносит естественность, легкость и свободу. В 2025 году гладкость и строгие линии уступают место многослойности, дерзким текстурам и невесомости в движении. В моде универсальные стрижки, которые требуют минимума укладки и легко адаптируются к любому образу.

Женщина с каре
Фото: Designed by Freepik by grmarc is licensed under Public domian
Женщина с каре

Бикси — короткая длина с характером

Этот гибрид пикси и боба сочетает в себе мальчишескую смелость и элегантность. Затылок и виски стригутся коротко, а макушка остается объемной и текстурной.

Кому подойдет

  • Обладательницам овального и сердцевидного лица.
  • Тем, кто хочет добавить объем тонким волосам.

Совет по укладке: немного текстурирующего спрея — и можно забыть о сложных манипуляциях с волосами!

Шэгги — свобода и легкая небрежность

Название говорит само за себя: "лохматая" стрижка с рваными краями и многослойностью создаёт эффект рок-н-ролльной расслабленности. Длина может быть разной — от короткой до средней.

  • Отлично смягчает угловатые черты лица.
  • Спасение для непослушных вьющихся волос.

Как уложить: достаточно немного мусса — и можно оставить волосы сушиться естественным способом.

Каре — классика с ноткой современности

Геометрия в 2025 году стала мягче: текстурированные концы, легкая асимметрия и непринужденность в движении.

  • Подходит тонким и густым волосам.
  • Вытягивает овал лица, особенно в удлинённой версии.

Совет: в зависимости от настроения можно выпрямить волосы, создать легкие волны или сделать объемную укладку феном.

Волчица — дерзость в каждом движении

Одна из самых свежих новинок: неравномерная длина, акцент на макушке и висках, рваные пряди.

  • Универсальна для разной структуры волос.
  • Добавляет объем даже тонким волосам.

Как добиться максимального эффекта: воспользуйся соляным спреем — волосы сами лягут в нужную форму.

Гарсон — коротко, но женственно

Французский шик, который снова в моде. Гарсон — это легкость, утонченность и комфорт в одной стрижке.

  • Идеально для овального, треугольного или сердцевидного лица.
  • Визуально придаёт волосам густоту.

Лучший способ укладки - моделирующая паста: подчеркни отдельные пряди и создай естественную динамику.

Каскад — объём и воздушность

Если у тебя длинные волосы, но не хватает объёма, каскад решит проблему. В 2025 году он стал плавнее, с мягкими переходами.

  • Отличный выбор для любого типа лица.
  • Упрощает укладку тяжёлых густых волос.

Совет по укладке: нанеси мусс на влажные волосы и высуши феном, наклонив голову вниз — мгновенный эффект пышности!

Какая стрижка в моде в 2025 году

  • Главные тенденции: легкость, многослойность и естественная небрежность.
  • Челки трансформируются: удлиненные, рваные, "шторки" или слегка прореженные.
  • Минимум укладки: каждая стрижка должна "работать" даже без стайлинга.

Выбирай свою идеальную стрижку — и будь в тренде!

Уточнения

Причёска — форма, придаваемая волосам стрижкой, завивкой, укладкой, филировкой, плетением или подбором цветовой гаммы.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Они прекрасны, но коварны — 5 цветов, убивающих ваш огород
Садоводство, цветоводство
Они прекрасны, но коварны — 5 цветов, убивающих ваш огород Аудио 
Раскрыта тайна пирамиды Гизы: её энергетические свойства поражают
Наука и техника
Раскрыта тайна пирамиды Гизы: её энергетические свойства поражают Аудио 
Франция и Великобритания начали отказываться от предложений по миротворцам на Украине
Мир. Новости мира
Франция и Великобритания начали отказываться от предложений по миротворцам на Украине
Популярное
Это не просто картошка с мясом — это хит недели, который захочется повторить

Картошка, курица и грибы в одном блюде — звучит привычно, но результат вас удивит. Запеканка готовится просто, а на вкус как в хорошем кафе.

Это не просто картошка с мясом — это хит недели, который захочется повторить
Брюки палаццо возвращаются: не пропустите главный тренд 2025 года
Брюки палаццо возвращаются: не пропустите главный тренд 2025 года
Вы не поверите, что именно видит собака, глядя на вас
Замуровали: в Китае 20 000 человек оказались заперты в гигантском доме-городе
Слепая вера в НАТО: как никчёмные британские инструкторы погубили солдат ВСУ Дмитрий Плотников Эрдоган или Имамоглу. Кто победит? Любовь Степушова На вечере памяти Планета Ширвиндт Театр сатиры сыграл в наивное хулиганство Анжела Якубовская
Что осталось от советских автозаводов ЗИЛ, АЗЛК, ЕрАЗ, РАФ сегодня
Запад шокирован. Российские самолёты Sukhoi Superjet New и МС-21 обгоняют санкции
С кем дружит мята, а кого уничтожает? Ошибки садоводов, которых можно избежать
С кем дружит мята, а кого уничтожает? Ошибки садоводов, которых можно избежать
Последние материалы
Чем полезен огурец: неожиданный эффект на волосы, кишечник и иммунитет
Эти модные стрижки не требуют укладки – тренды 2025, которые изменят вашу жизнь
Наклейка, которая не спасёт? Водители зря на неё рассчитывают
ТОП-5 самых неудачных мотоциклов СССР
Вместо покупки новых: этот бабушкин метод вернет свежесть кухонным полотенцам
Салат, который просят все гости — 5 ингредиентов и никакой готовки
Забудьте о диетах: эти упражнения сделают фигуру мечты реальностью
Удивительное преображение: похудевший на 100 кг сын Сафронова предлагает запретить продажу чипсов людям до 21 года
Крокодилы, небоскрёбы и древние храмы: чем удивит Малакка
Дожила до 117: раскрыт секрет долгой жизни одной из старейших женщин мира
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.