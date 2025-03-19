Московская неделя моды: много крутых альтернативных брендов — Ксения Собчак

2:35 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

На Московской неделе моды журналист и медиаменеджер Ксения Собчак дала интервью телеканалу "Москва-24", где рассказала, что на мероприятии встретила много российских брендов, которые могут стать хорошей альтернативой ушедшим западным брендам.

Фото: Пресс-служба Московской недели моды Ксения Собчак на Московской неделе моды

"Мне нравится то, что здесь начинает происходить. Вот Игорь [Игорь Андреев, дизайнер бренда Vereja — прим. ред.], мой хороший друг и бывший коллега из SNC, который я возглавляла, делал здесь показ. Я даже ходила по подиуму, получила массу удовольствия. Классно, что много крутых альтернативных брендов. Поэтому, мне кажется, интересное событие", — сказала она.

В ходе интервью Ксения рассказала, как молодому дизайнеру достичь успеха и отметила, как сложно сейчас открывать новых дизайнеров: "…К сожалению, сложно найти настоящих самородков, которые не просто сделают коллекцию для недели моды, но и пустят ее в производство — это всегда сложный процесс, поэтому я бы со сдержанным оптимизмом подходила к тому, что происходит. Если после Московской недели моды хотя бы один человек сделает карьеру — это уже очень много. Не нужно ждать, что завтра у тебя появятся десятки новых дизайнеров".

Отдельно Ксения Собчак отметила: "…сейчас импортозамещение — это очень модное слово, лично я в него очень верю. Мы сами делаем телевизионные истории, связанные с Ивановской областью: я рада, как там развивается промышленность. Конечно, это не сделать за год-два, но локализация начала происходить. Мы начинаем выпускать свои ткани, можем конкурировать с китайскими ценами — это хороший сигнал, который дает большие надежды…Точно появилось большое количество локальных брендов. И это хорошо".

В первый день работы Московской недели моды Ксения Собчак приняла участие в шоу концептуального бренда Vereja. Она дефилировала в каркасном зеленом макси-платье, дополнив образ массивной обувью. Бренд Игоря Андреева акцентируется на вязаных изделиях из переработанной пряжи.

Московская неделя моды закончилась в Манеже. В расписании финального дня были Loginov, Zuhat, Sergey Sysoev, а также бренд из США Pia Lindsay Studio.

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