Этот консилер — настоящая магия: как зелёный цвет преображает кожу

1:20 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Зеленый консилер — это незаменимый помощник в макияже, который эффективно скрывает различные покраснения на коже лица, включая прыщи, воспаления, шрамы от угревой сыпи и лопнувшие капилляры. Его уникальная способность нейтрализовать красный цвет делает его идеальным выбором для создания безупречного тона кожи.

Фото: commons.wikimedia.org by Magrealthkoo, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Косметика

Почему именно зелёный цвет? Зеленый и красный — это дополнительные цвета на цветовом круге, поэтому зеленый консилер эффективно маскирует красные оттенки кожи. Чтобы достичь естественного результата, зеленый консилер следует наносить только на проблемные участки, а затем завершить макияж обычным консилером и тональным кремом, советует греческое издание Queen.

Важно понимать, что зелёный консилер не заменяет традиционный консилер, а действует как корректирующий инструмент. Он помогает создать точное и полное покрытие, обеспечивая мягкий и ровный тон кожи без необходимости плотного слоя макияжа.

Благодаря правильной технике применения зеленого консилера, можно скрыть любые недостатки и добиться идеального результата. Этот продукт — разумное решение для тех, кто хочет выглядеть безупречно, сохраняя естественность кожи.

Уточнения

Консилер (англиц. от conceal «прятать; маскировать; скрывать») маскирующее средство — разновидность косметики, которая скрывает мелкие недостатки на лице, пигментные пятна, прыщи, покраснения, круги под глазами, мимические морщины.





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