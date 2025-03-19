Почти невидимый враг: бензол в косметике, который вы наносите на лицо

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В последние дни на американском рынке произошел важный отзыв продукции: Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) потребовало убрать с полок несколько популярных средств для ухода за кожей. Причина — содержание бензола, канцерогенного вещества, которое может быть образовано в процессе химического разложения компонента, используемого в средствах для лечения акне. Это открытие может повлиять на миллионы людей, использующих эти продукты.

Фото: commons.wikimedia.org by Magrealthkoo, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Косметика

Отзываемые средства включают кремы от акне и увлажняющие средства, произведенные известными брендами, такими как L'Oreal, La Roche-Posay и Walgreens. В целом, FDA обнаружило повышенное содержание бензола в шести товарах, протестированных из 95. Несмотря на это, регулирующие органы подчеркивают, что риск для здоровья минимален, и потребителям не нужно возвращать средства, если они уже были приобретены.

Что такое бензол и как он попадает в косметику

Бензол — это канцерогенное вещество, которое образуется в некоторых продуктах при разложении бензоилпероксида. Этот компонент часто используется для борьбы с акне, поскольку он помогает уничтожать бактерии, вызывающие воспаления на коже. Однако когда бензоилпероксид подвергается воздействию высоких температур, он может расщепляться и превращаться в бензол, что делает продукт опасным для здоровья.

FDA уточняет, что отзыв касается только розничной торговли. Потребителям, которые уже приобрели эти средства, не требуется предпринимать никаких действий, так как риски для здоровья крайне низки, даже при длительном использовании.

Какие продукты были отозваны

Среди продуктов, которые попали под отзыв, следующие:

La Roche-Posay Effaclar Duo (средство от акне)

Очищающие средства от угревой сыпи Walgreens

Proactiv+ Крем для экстренного устранения пятен (с бензоилпероксидом 5%)

Proactiv Отшелушивающее средство

SLMD Бензоилпероксидный лосьон

Тонирующий крем от угревой сыпи Walgreens

Все эти средства имеют срок годности с марта 2025 по март 2026 года.

Что это значит для потребителей

FDA предупреждает, что даже при длительном использовании этих продуктов риск развития рака крайне низок. Однако из-за возможного присутствия бензола, который может вызывать рак крови, такие продукты теперь сняты с продаж.

Отзыв произошел после того, как лаборатория Valisure в Калифорнии выявила высокие уровни бензола в нескольких популярных средствах от акне, включая такие бренды, как Clinique и Clearasil. Это привело к еще более серьезным мерам со стороны регулирующих органов.

Что нужно знать о воздействии бензола

Бензол, попавший в организм через кожу или дыхательные пути, может привести к серьезным заболеваниям. Его длительное воздействие может вызвать анемию, лейкемию и другие болезни крови. К тому же бензол нарушает иммунную систему, что делает организм уязвимым к инфекциям.

Уточнения

Бензо́л (C 6 H 6 , PhH; редко употребляемые синонимы: бензе́н, фениловый водород) (циклогекса-1,3,5-триен, [6]-аннулен) — органическое химическое соединение, бесцветная жидкость со специфическим сладковатым запахом.



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