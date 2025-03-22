Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Хиропрактика против стресса: как массаж спины может заменить антидепрессанты
Кислород в самой далёкой галактике: как ALMA помог заглянуть в прошлое Вселенной
У вас на кухне кварц? Эти средства навсегда испортят его внешний вид
Голубая плесень с историей: как "Рокфор" отмечает 100 лет и пытается спастись
На клавиатуре ноутбука — не случайно: кошка пытается вам кое-что сказать
Дизельные Škoda Octavia теперь по цене смартфона: шокирующее снижение цен на легендарный автомобиль
Санкции не помеха: Сербия раскрыла секрет роста торговли с Россией
Учимся у кошки: эта асана сделает вашу спину гибкой, а нервы — крепкими
Уединённый отдых в Греции: ищем малоизвестные острова-жемчужины

Дерматолог раскрыл тайну: эти 5 веществ в кремах избавят от прыщей навечно

2:09
Моя семья » Красота и стиль

Доцент кафедры фармации Института фармации и медицинской химии Пироговского университета Владислав Сепп рассказал о пяти компонентах, которые эффективны в борьбе с акне и которые следует искать в составах кремов. Это бензоилпероксид, салициловая и азелаиновая кислоты, ретиноиды и масло чайного дерева.

Акне
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Акне

Бензоилпероксид, по словам Сеппа, является активным антибактериальным агентом, и его применение обусловлено этим свойством. В небольших концентрациях он не представляет особой опасности при нанесении на кожу, однако при индивидуальной повышенной чувствительности может вызвать аллергические реакции и раздражение.

"Чрезмерное применение средств с бензоилпероксидом также может приводить к сухости и раздражению кожи, поэтому важно использовать его с осторожностью и в правильных дозировках", — предупредил врач.

Сепп отметил, что для лечения и профилактики акне используются и другие средства, выбор которых зависит от чувствительности кожи, индивидуальных особенностей и других условий. Каждое средство имеет свои преимущества, но также и побочные эффекты, напоминает Газета.Ru.

Среди наиболее часто используемых активных ингредиентов таких средств врач выделил салициловую кислоту, которая проникает в поры и удаляет из них жир и мертвые клетки кожи. Азелаиновая кислота, по его словам, обладает антибактериальными и противовоспалительными свойствами и помогает выровнять тон кожи. Ретиноиды регулируют обновление клеток кожи и предотвращают закупорку пор. Масло чайного дерева, в свою очередь, обладает естественными антисептическими свойствами и часто используется в натуральных средствах для ухода за кожей.

При использовании любых медицинских и косметических средств для кожи важно следовать указаниям инструкции и обращать внимание на индивидуальную реакцию кожи. Подобрать подходящее и безопасное средство может помочь врач.

Уточнения

Акне́ (от др.-греч. ἀκμή — остриё, разгар, расцвет), или угри — это длительное воспалительное состояние кожи, возникающее при закупоривании кожным салом волосяного фолликула.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Новый взгляд на питание: сало оказалось полезнее, чем думали
Наука и техника
Новый взгляд на питание: сало оказалось полезнее, чем думали Аудио 
Россия и Франция начали битву за многомиллиардный рынок МОКС-топлива
Экономика и бизнес
Россия и Франция начали битву за многомиллиардный рынок МОКС-топлива Аудио 
Европа перекраивает газовую карту: Украина в центре внимания
Экономика и бизнес
Европа перекраивает газовую карту: Украина в центре внимания Аудио 
Популярное
Шторы вышли из моды: на смену пришли эти элегантные и практичные решения

Шторы уходят в прошлое! Узнайте, чем заменить тканевые занавески: раздвижные панели, стекло, растения, ставни и жалюзи. 5 идей для стильного интерьера.

Шторы вышли из моды: на смену пришли эти элегантные и практичные решения
Рыбаки вытащили из воды нечто большее, чем улов: невероятная находка во Вьетнаме
Рыбаки вытащили из воды нечто большее, чем улов: невероятная находка во Вьетнаме
Этот кустарник быстро растёт и превращает сад в цветущий рай
Если птицы слишком часто заглядывают в ваш дом – пора узнать почему
Слепая вера в НАТО: как никчёмные британские инструкторы погубили солдат ВСУ Дмитрий Плотников Эрдоган или Имамоглу. Кто победит? Любовь Степушова На вечере памяти Планета Ширвиндт Театр сатиры сыграл в наивное хулиганство Анжела Якубовская
Это не просто картошка с мясом — это хит недели, который захочется повторить
Забудьте про уксус и соду: вот что навсегда избавит унитаз от жёлтого известкового налёта
Будущее ДВС: Mazda представила двигатель, который затмит гибриды
Будущее ДВС: Mazda представила двигатель, который затмит гибриды
Последние материалы
Хиропрактика против стресса: как массаж спины может заменить антидепрессанты
Кислород в самой далёкой галактике: как ALMA помог заглянуть в прошлое Вселенной
У вас на кухне кварц? Эти средства навсегда испортят его внешний вид
Голубая плесень с историей: как "Рокфор" отмечает 100 лет и пытается спастись
На клавиатуре ноутбука — не случайно: кошка пытается вам кое-что сказать
Дизельные Škoda Octavia теперь по цене смартфона: шокирующее снижение цен на легендарный автомобиль
Санкции не помеха: Сербия раскрыла секрет роста торговли с Россией
Учимся у кошки: эта асана сделает вашу спину гибкой, а нервы — крепкими
Уединённый отдых в Греции: ищем малоизвестные острова-жемчужины
Бабкина дала совет Винокуру: слова певицы, которые перевернули его жизнь
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.