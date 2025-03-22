Дерматолог раскрыл тайну: эти 5 веществ в кремах избавят от прыщей навечно

2:09 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Доцент кафедры фармации Института фармации и медицинской химии Пироговского университета Владислав Сепп рассказал о пяти компонентах, которые эффективны в борьбе с акне и которые следует искать в составах кремов. Это бензоилпероксид, салициловая и азелаиновая кислоты, ретиноиды и масло чайного дерева.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Акне

Бензоилпероксид, по словам Сеппа, является активным антибактериальным агентом, и его применение обусловлено этим свойством. В небольших концентрациях он не представляет особой опасности при нанесении на кожу, однако при индивидуальной повышенной чувствительности может вызвать аллергические реакции и раздражение.

"Чрезмерное применение средств с бензоилпероксидом также может приводить к сухости и раздражению кожи, поэтому важно использовать его с осторожностью и в правильных дозировках", — предупредил врач.

Сепп отметил, что для лечения и профилактики акне используются и другие средства, выбор которых зависит от чувствительности кожи, индивидуальных особенностей и других условий. Каждое средство имеет свои преимущества, но также и побочные эффекты, напоминает Газета.Ru.

Среди наиболее часто используемых активных ингредиентов таких средств врач выделил салициловую кислоту, которая проникает в поры и удаляет из них жир и мертвые клетки кожи. Азелаиновая кислота, по его словам, обладает антибактериальными и противовоспалительными свойствами и помогает выровнять тон кожи. Ретиноиды регулируют обновление клеток кожи и предотвращают закупорку пор. Масло чайного дерева, в свою очередь, обладает естественными антисептическими свойствами и часто используется в натуральных средствах для ухода за кожей.

При использовании любых медицинских и косметических средств для кожи важно следовать указаниям инструкции и обращать внимание на индивидуальную реакцию кожи. Подобрать подходящее и безопасное средство может помочь врач.

Уточнения

Акне́ (от др.-греч. ἀκμή — остриё, разгар, расцвет), или угри — это длительное воспалительное состояние кожи, возникающее при закупоривании кожным салом волосяного фолликула.





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