Дерматолог раскрыл тайну: эти 5 веществ в кремах избавят от прыщей навечно

Доцент кафедры фармации Института фармации и медицинской химии Пироговского университета Владислав Сепп рассказал о пяти компонентах, которые эффективны в борьбе с акне и которые следует искать в составах кремов. Это бензоилпероксид, салициловая и азелаиновая кислоты, ретиноиды и масло чайного дерева.
Бензоилпероксид, по словам Сеппа, является активным антибактериальным агентом, и его применение обусловлено этим свойством. В небольших концентрациях он не представляет особой опасности при нанесении на кожу, однако при индивидуальной повышенной чувствительности может вызвать аллергические реакции и раздражение.
"Чрезмерное применение средств с бензоилпероксидом также может приводить к сухости и раздражению кожи, поэтому важно использовать его с осторожностью и в правильных дозировках", — предупредил врач.
Сепп отметил, что для лечения и профилактики акне используются и другие средства, выбор которых зависит от чувствительности кожи, индивидуальных особенностей и других условий. Каждое средство имеет свои преимущества, но также и побочные эффекты, напоминает Газета.Ru.
Среди наиболее часто используемых активных ингредиентов таких средств врач выделил салициловую кислоту, которая проникает в поры и удаляет из них жир и мертвые клетки кожи. Азелаиновая кислота, по его словам, обладает антибактериальными и противовоспалительными свойствами и помогает выровнять тон кожи. Ретиноиды регулируют обновление клеток кожи и предотвращают закупорку пор. Масло чайного дерева, в свою очередь, обладает естественными антисептическими свойствами и часто используется в натуральных средствах для ухода за кожей.
При использовании любых медицинских и косметических средств для кожи важно следовать указаниям инструкции и обращать внимание на индивидуальную реакцию кожи. Подобрать подходящее и безопасное средство может помочь врач.
Акне́ (от др.-греч. ἀκμή — остриё, разгар, расцвет), или угри — это длительное воспалительное состояние кожи, возникающее при закупоривании кожным салом волосяного фолликула.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Шторы уходят в прошлое! Узнайте, чем заменить тканевые занавески: раздвижные панели, стекло, растения, ставни и жалюзи. 5 идей для стильного интерьера.