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Похудеть без стресса и тошноты? Этот гормон обещает решить проблему

2:06
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Ученые из Стэнфордского медицинского университета сделали захватывающее открытие, которое может перевернуть представление о средствах для похудения. Исследования показали, что природный гормон, аналогичный популярному препарату для снижения веса, вызывает потерю килограммов без неприятных побочных эффектов.

Тонкая талия
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Тонкая талия

В последнее время широко обсуждаются препараты для лечения диабета, такие как семаглутид и GLP-1. Хотя они показывают хорошие результаты в борьбе с лишним весом, многие люди сталкиваются с такими проблемами, как тошнота и расстройства пищеварения. Однако эксперименты с животными в Стэнфорде показали, что новый гормон способен снижать аппетит и вызывать потерю веса, не вызывая таких побочных эффектов.

Новинка в сфере похудения

Молекулу, обладающую этим действием, ученые обнаружили с помощью искусственного интеллекта. С помощью алгоритма они ускорили процесс поиска гормонов, связанных с чувством голода. Эксперимент начался с того, что были исследованы ферменты, участвующие в выработке GLP-1. Это привело к открытию 373 прогормонов, которые могут влиять на чувство голода. Из них было выбрано 100 пептидов, и в итоге обнаружили один, который показал наилучшие результаты — это пептид BRP, длиной 12 аминокислот.

Тестирование на мышах и мини-сетях показало потрясающие результаты: одна доза BRP значительно снизила аппетит животных, а в некоторых случаях даже вдвое. За две недели животные сбросили значительное количество жира. При этом не было замечено побочных эффектов, таких как проблемы с пищеварением, которые часто сопровождают другие препараты для похудения.

Важно отметить, что это только начало исследований. Хотя результаты на данный момент обещающие, предстоит провести еще много тестов, чтобы убедиться в безопасности и эффективности молекулы для людей.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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