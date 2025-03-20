Модные варианты стрижек, которые подчеркнут достоинства круглого лица: стильные тренды 2025 года

Для девушек с круглым лицом важно подобрать причёску, которая визуально удлинит овал, сделает его более выразительным и сбалансированным. В 2025 году стилисты предлагают множество актуальных вариантов. Разберемся, какие стрижки будут в тренде и как выбрать идеальный вариант, который подчеркнет вашу индивидуальность.
Каре до плеч остается одним из лучших вариантов для круглого лица. Оно визуально удлиняет лицо, делая его более утонченным. В 2025 году особенно популярны градуированные варианты, добавляющие объём на макушке.
Каскадные стрижки с мягкими прядями у лица помогают скорректировать округлость и придают волосам динамику. Они идеально подходят для средних и длинных волос, а лёгкие волны добавляют женственности.
Длинная чёлка, плавно переходящая в пряди у лица, мягко обрамляет его и зрительно вытягивает. Такой вариант подойдет как для каре, так и для более длинных причёсок.
Неровные линии и асимметричные проборы помогают визуально скорректировать круглую форму лица. В тренде пикси с удлинённой челкой и боб с разными уровнями длины.
В 2025 году обладательницам круглого лица стоит обратить внимание на удлинённые и многослойные стрижки. Они помогут создать гармоничные пропорции, подчеркнуть достоинства и добавить образу стильной легкости.
Стрижка — волосы на голове человека (или шерсть собак и кошек), подстриженные и уложенные определённым образом.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Хотите чеснок размером с яблоко? Всё дело в мартовской подкормке, которую 90 % дачников пропускают! Расскажем, какие удобрения помогут вырастить гигантский урожай.