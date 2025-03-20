Модные варианты стрижек, которые подчеркнут достоинства круглого лица: стильные тренды 2025 года

1:44 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Для девушек с круглым лицом важно подобрать причёску, которая визуально удлинит овал, сделает его более выразительным и сбалансированным. В 2025 году стилисты предлагают множество актуальных вариантов. Разберемся, какие стрижки будут в тренде и как выбрать идеальный вариант, который подчеркнет вашу индивидуальность.

Фото: https://www.freepik.com by arthurhidden Девушка

Удлинённое каре – элегантный выбор

Каре до плеч остается одним из лучших вариантов для круглого лица. Оно визуально удлиняет лицо, делая его более утонченным. В 2025 году особенно популярны градуированные варианты, добавляющие объём на макушке.

Каскад для лёгкости и объёма

Каскадные стрижки с мягкими прядями у лица помогают скорректировать округлость и придают волосам динамику. Они идеально подходят для средних и длинных волос, а лёгкие волны добавляют женственности.

Чёлка-занавеска – хит сезона

Длинная чёлка, плавно переходящая в пряди у лица, мягко обрамляет его и зрительно вытягивает. Такой вариант подойдет как для каре, так и для более длинных причёсок.

Асимметричные стрижки для смелого образа

Неровные линии и асимметричные проборы помогают визуально скорректировать круглую форму лица. В тренде пикси с удлинённой челкой и боб с разными уровнями длины.

В 2025 году обладательницам круглого лица стоит обратить внимание на удлинённые и многослойные стрижки. Они помогут создать гармоничные пропорции, подчеркнуть достоинства и добавить образу стильной легкости.

Уточнения

Стрижка — волосы на голове человека (или шерсть собак и кошек), подстриженные и уложенные определённым образом.



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