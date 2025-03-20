Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Натуральный сыр своими руками — готовим из творога и молока
Превратите забор в зелёный ковер — 4 лучших вьющихся растения для сада
Яйца подорожали: как готовить, чтобы использовать меньше яиц в разных блюдах
Картофель мелкий, а ботва огромная? Исправляем ситуацию
Самосвалы под запретом: Казахстан борется с разрушением дорог
Психология парковки: почему мы отключаем музыку
В чём секрет долголетия жителей удивительной деревни Камподимеле
Лена Ленина рассказала, как собиралась обелить репутацию Алексея Панина*
Гости съедят всё до последней ложки — секрет идеальной тушёной капусты

Секреты ухода за волосами во время беременности, которые помогут сохранить их густоту и силу

2:05
Моя семья » Красота и стиль

Во время беременности в организме женщины происходят гормональные изменения, влияющие на волосы. У одних они становятся гуще и крепче, у других – начинают выпадать или становиться ломкими. Чтобы сохранить их здоровье, важно правильно подобрать уходовые средства.

Беременная женщина спит
Фото: annakosali.com by Anna Kosali, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Беременная женщина спит

Как выбрать безопасные средства

Во время беременности особенно важно выбирать косметику без агрессивных компонентов, которые могут проникать в организм. Следует избегать средств с сульфатами (SLS, SLES), парабенами, синтетическими отдушками и силиконами. Они могут раздражать кожу головы, вызывать аллергию и негативно сказываться на здоровье волос. Оптимальный выбор — натуральные шампуни, кондиционеры и маски с мягкими очищающими и питательными компонентами.

Полезные ингредиенты

Чтобы поддерживать здоровье волос в этот период, стоит обратить внимание на полезные компоненты в составе средств:

  • Натуральные масла (кокосовое, аргановое, миндальное) – питают и увлажняют
  • Экстракты трав (ромашка, крапива, алоэ вера) – снимают раздражение и укрепляют корни
  • Кератин и пантенол – восстанавливают структуру волос
  • Витамины группы B – стимулируют рост и предотвращают ломкость

Дополнительные советы по уходу

Старайтесь не мыть голову слишком горячей водой – это провоцирует сухость кожи и ломкость волос.

  1. Избегайте агрессивных процедур, таких как осветление и химическая завивка.
  2. Регулярно делайте массаж головы для улучшения кровообращения и питания волосяных фолликулов.
  3. Включите в рацион продукты, богатые белком, железом и жирными кислотами, ведь питание также влияет на состояние волос.

Правильный уход за волосами во время беременности помогает сохранить их красоту и здоровье без вреда для будущего малыша. Выбирайте натуральные средства и избегайте агрессивной химии, чтобы локоны радовали вас в этот особенный период.

Уточнения

Бере́менность — процесс вынашивания плода женщиной в совокупности с происходящими при этом в её организме изменениями.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Обсудить
Сейчас читают
Мучнистая роса на огурцах и кабачках? Этот простой способ спасёт урожай
Садоводство, цветоводство
Мучнистая роса на огурцах и кабачках? Этот простой способ спасёт урожай
Присел — и сахар упал: почему всего 3 минуты могут заменить прогулку
Правда ТВ
Присел — и сахар упал: почему всего 3 минуты могут заменить прогулку Аудио 
Ажиотаж вокруг гирь: кому и зачем нужны старые железяки, и почему за них предлагают тысячи рублей
Новости спорта
Ажиотаж вокруг гирь: кому и зачем нужны старые железяки, и почему за них предлагают тысячи рублей Аудио 
Популярное
Новый взгляд на питание: сало оказалось полезнее, чем думали

Учёные удивили мир: свиное сало оказалось полезнее, чем считалось раньше. Какие скрытые преимущества оно даёт организму?

Новый взгляд на питание: сало оказалось полезнее, чем думали
Хотите грозди, как на рынке? Вот чем подкармливать виноград весной и летом
Хотите грозди, как на рынке? Вот чем подкармливать виноград весной и летом
Очищение, которое старит — ошибки, из-за которых лицо выглядит на 10 лет старше
Клещи массово селятся в квартирах: не забудьте проверить эти места
Какие привычки водителя разрушают автомобиль? Дмитрий Плотников Спрятанный под водой коридор: как природная аномалия изменила библейскую историю — шокирующие расчёты Игорь Буккер Москва не заметит ухода Эрдогана Любовь Степушова
Этот запах ненавидят клещи: вот как обезопасить себя на природе
Кому избегать леса и парки? Клещ предпочитает именно эту группу крови
Мучнистая роса на огурцах и кабачках? Этот простой способ спасёт урожай
Мучнистая роса на огурцах и кабачках? Этот простой способ спасёт урожай
Последние материалы
Хлорофитум, который впечатляет гостей: как превратить его в зелёный каскад
Алкоголь на ночь: мгновенное расслабление или билет в мир хронической усталости
Забудьте о берушах: три простых способа сделать идеальную звукоизоляцию в квартире
Анкалаев резко передумал: Перейра заслуживает реванш
Шокирующий улов: популярный норвежский лосось таит смертельную опасность?
Как BYD планирует конкурировать с Tesla в Европе
Ставить или не ставить цветы на улицу летом? Важные нюансы, которые нельзя игнорировать
Чистое – не значит хорошее: когда на самом деле менять моторное масло?
Погребняк объяснила, почему не считает Чумакова абьюзером
Если люди исчезнут на Земле, эти животные станут строителями культуры
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.