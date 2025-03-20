Секреты ухода за волосами во время беременности, которые помогут сохранить их густоту и силу

2:05 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Во время беременности в организме женщины происходят гормональные изменения, влияющие на волосы. У одних они становятся гуще и крепче, у других – начинают выпадать или становиться ломкими. Чтобы сохранить их здоровье, важно правильно подобрать уходовые средства.

Фото: annakosali.com by Anna Kosali, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Беременная женщина спит

Как выбрать безопасные средства

Во время беременности особенно важно выбирать косметику без агрессивных компонентов, которые могут проникать в организм. Следует избегать средств с сульфатами (SLS, SLES), парабенами, синтетическими отдушками и силиконами. Они могут раздражать кожу головы, вызывать аллергию и негативно сказываться на здоровье волос. Оптимальный выбор — натуральные шампуни, кондиционеры и маски с мягкими очищающими и питательными компонентами.

Полезные ингредиенты

Чтобы поддерживать здоровье волос в этот период, стоит обратить внимание на полезные компоненты в составе средств:

Натуральные масла (кокосовое, аргановое, миндальное) – питают и увлажняют

(кокосовое, аргановое, миндальное) – питают и увлажняют Экстракты трав (ромашка, крапива, алоэ вера) – снимают раздражение и укрепляют корни

(ромашка, крапива, алоэ вера) – снимают раздражение и укрепляют корни Кератин и пантенол – восстанавливают структуру волос

– восстанавливают структуру волос Витамины группы B – стимулируют рост и предотвращают ломкость

Дополнительные советы по уходу

Старайтесь не мыть голову слишком горячей водой – это провоцирует сухость кожи и ломкость волос.

Избегайте агрессивных процедур, таких как осветление и химическая завивка. Регулярно делайте массаж головы для улучшения кровообращения и питания волосяных фолликулов. Включите в рацион продукты, богатые белком, железом и жирными кислотами, ведь питание также влияет на состояние волос.

Правильный уход за волосами во время беременности помогает сохранить их красоту и здоровье без вреда для будущего малыша. Выбирайте натуральные средства и избегайте агрессивной химии, чтобы локоны радовали вас в этот особенный период.

Уточнения

Бере́менность — процесс вынашивания плода женщиной в совокупности с происходящими при этом в её организме изменениями.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.