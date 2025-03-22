Ни грамма тоналки: как добиться влажного сияния кожи без тяжёлого макияжа

Идеально гладкая, сияющая кожа, будто отполированное стекло, — тренд, который захватил бьюти-индустрию. Glass skin (или "стеклянная" кожа) — это не просто эффект макияжа, а результат регулярного и тщательного ухода. Как его добиться без фотошопа и дорогих процедур? Разбираемся в деталях!
"Стеклянная" кожа отличается гладкостью, ровным тоном и естественным блеском. Она отражает свет, создавая эффект влажного сияния. Тренд появился в Корее как часть философии ухода за кожей вместо маскировки недостатков.
Добиться такого эффекта можно только с системным подходом: одним средством или процедурой тут не обойтись. Что же включает в себя корейская бьюти-рутина?
Чтобы кожа была ровной и сияющей, необходимо регулярно отшелушивать ороговевшие клетки. Фруктовые кислоты (AHA, BHA, PHA) работают сразу в нескольких направлениях:
Кислоты содержатся в пенках для умывания, тониках, сыворотках и пилингах. Для домашнего ухода подойдут мягкие поверхностные пилинги, а более глубокие лучше доверить косметологу.
Этот активный компонент (форма витамина A) стимулирует обновление клеток, сокращает морщины и выравнивает микрорельеф. Ретинол требует аккуратного введения в уход:
Сначала может появиться шелушение, но это нормальная реакция. Постепенно кожа привыкнет, и эффект будет впечатляющим.
Здоровая кожа — это увлажнённая кожа. Недостаток влаги делает её тусклой и снижает способность отражать свет. Для ежедневного ухода понадобятся:
Совет: обрати внимание на область вокруг глаз — там кожа тоньше и быстрее теряет влагу.
Ещё один секрет кореянок — регулярный массаж лица. Он улучшает кровообращение, усиливает лимфодренаж и помогает коже дольше оставаться упругой.
Идеально, если массажное средство содержит масла сквалана, ши или витамины — они будут дополнительно питать кожу.
Кожа страдает от свободных радикалов — они ускоряют процессы старения, провоцируют пигментацию и морщины. Антиоксиданты помогают бороться с этим:
Важно: добавь в рацион авокадо, красную рыбу, орехи, ягоды и зелень — они богаты антиоксидантами и полезными жирами.
Если хочется моментального результата, можно усилить сияние с помощью макияжа. Вот несколько лайфхаков:
Тренд glass skin не про тонну косметики, а про здоровую кожу.
Да, если следовать комплексному уходу:
Эффект появится не за один день, но через пару месяцев кожа начнёт светиться изнутри, и тебе больше не захочется прятать её под тональным кремом.
Косме́тика (от др.-греч. κοσμητική - "искусство украшать, наряжать", далее от κοσμητικός, κοσμέω) — учение о средствах и методах улучшения внешности человека.
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