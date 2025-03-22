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Ни грамма тоналки: как добиться влажного сияния кожи без тяжёлого макияжа

4:55
Моя семья » Красота и стиль

Идеально гладкая, сияющая кожа, будто отполированное стекло, — тренд, который захватил бьюти-индустрию. Glass skin (или "стеклянная" кожа) — это не просто эффект макияжа, а результат регулярного и тщательного ухода. Как его добиться без фотошопа и дорогих процедур? Разбираемся в деталях!

Девушка в неоновом свете
Фото: Designed by Freepik by master1305 is licensed under Public domian
Девушка в неоновом свете

Что такое glass skin и почему она в моде

"Стеклянная" кожа отличается гладкостью, ровным тоном и естественным блеском. Она отражает свет, создавая эффект влажного сияния. Тренд появился в Корее как часть философии ухода за кожей вместо маскировки недостатков.

Добиться такого эффекта можно только с системным подходом: одним средством или процедурой тут не обойтись. Что же включает в себя корейская бьюти-рутина?

Кислоты: ключ к обновлению кожи

Чтобы кожа была ровной и сияющей, необходимо регулярно отшелушивать ороговевшие клетки. Фруктовые кислоты (AHA, BHA, PHA) работают сразу в нескольких направлениях:

  • Удаляют сухие чешуйки и загрязнения.
  • Выравнивают рельеф и осветляют тон.
  • Сужают поры, делая их менее заметными.
  • Улучшают проникновение других полезных компонентов.

Кислоты содержатся в пенках для умывания, тониках, сыворотках и пилингах. Для домашнего ухода подойдут мягкие поверхностные пилинги, а более глубокие лучше доверить косметологу.

Ретинол: мощный инструмент в борьбе за гладкость

Этот активный компонент (форма витамина A) стимулирует обновление клеток, сокращает морщины и выравнивает микрорельеф. Ретинол требует аккуратного введения в уход:

  • Начни с 1-2 раз в неделю.
  • Используй только на ночь.
  • Не забудь про SPF днём.

Сначала может появиться шелушение, но это нормальная реакция. Постепенно кожа привыкнет, и эффект будет впечатляющим.

Увлажнение: без него сияния не будет

Здоровая кожа — это увлажнённая кожа. Недостаток влаги делает её тусклой и снижает способность отражать свет. Для ежедневного ухода понадобятся:

  • Тонеры и эссенции с гиалуроновой кислотой.
  • Лёгкие увлажняющие сыворотки и кремы.
  • Маски с увлажняющими компонентами.

Совет: обрати внимание на область вокруг глаз — там кожа тоньше и быстрее теряет влагу.

Массаж лица для естественного сияния

Ещё один секрет кореянок — регулярный массаж лица. Он улучшает кровообращение, усиливает лимфодренаж и помогает коже дольше оставаться упругой.

  • Гуаша-массаж со специальными скребками.
  • Вакуумный массаж (осторожно при чувствительных сосудах!).
  • Массаж с косметическими маслами и сыворотками.

Идеально, если массажное средство содержит масла сквалана, ши или витамины — они будут дополнительно питать кожу.

Антиоксиданты: защита от старения

Кожа страдает от свободных радикалов — они ускоряют процессы старения, провоцируют пигментацию и морщины. Антиоксиданты помогают бороться с этим:

  • Витамин С (аскорбиновая кислота, аскорбил фосфат натрия).
  • Ниацинамид: уменьшает воспаления и осветляет кожу.
  • Ресвератрол, феруловая кислота: мощные компоненты против старения.
  • Омега-3 жирные кислоты: поддерживают эластичность кожи.

Важно: добавь в рацион авокадо, красную рыбу, орехи, ягоды и зелень — они богаты антиоксидантами и полезными жирами.

Макияж: как усилить эффект glass skin?

Если хочется моментального результата, можно усилить сияние с помощью макияжа. Вот несколько лайфхаков:

  • Используй увлажняющий праймер с лёгким свечением.
  • Выбирай BB- или CC-крем вместо плотного тонального.
  • Откажись от сухих корректоров и пудры — они убирают сияние.
  • Для румян и хайлайтера используй кремовые текстуры.

Тренд glass skin не про тонну косметики, а про здоровую кожу.

Можно ли достичь "стеклянной" кожи в реальности

Да, если следовать комплексному уходу:

  • Регулярно отшелушивать кожу с помощью кислот.
  • Использовать ретинол для выравнивания текстуры.
  • Глубоко увлажнять с помощью эссенций, сывороток и масок.
  • Делать массаж лица для улучшения кровообращения.
  • Добавить в уход антиоксиданты и полезные жирные кислоты.

Эффект появится не за один день, но через пару месяцев кожа начнёт светиться изнутри, и тебе больше не захочется прятать её под тональным кремом.

Уточнения

Косме́тика (от др.-греч. κοσμητική - "искусство украшать, наряжать", далее от κοσμητικός, κοσμέω) — учение о средствах и методах улучшения внешности человека.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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