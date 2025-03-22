Ни грамма тоналки: как добиться влажного сияния кожи без тяжёлого макияжа

4:55 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Идеально гладкая, сияющая кожа, будто отполированное стекло, — тренд, который захватил бьюти-индустрию. Glass skin (или "стеклянная" кожа) — это не просто эффект макияжа, а результат регулярного и тщательного ухода. Как его добиться без фотошопа и дорогих процедур? Разбираемся в деталях!

Фото: Designed by Freepik by master1305 is licensed under Public domian Девушка в неоновом свете

Что такое glass skin и почему она в моде

"Стеклянная" кожа отличается гладкостью, ровным тоном и естественным блеском. Она отражает свет, создавая эффект влажного сияния. Тренд появился в Корее как часть философии ухода за кожей вместо маскировки недостатков.

Добиться такого эффекта можно только с системным подходом: одним средством или процедурой тут не обойтись. Что же включает в себя корейская бьюти-рутина?

Кислоты: ключ к обновлению кожи

Чтобы кожа была ровной и сияющей, необходимо регулярно отшелушивать ороговевшие клетки. Фруктовые кислоты (AHA, BHA, PHA) работают сразу в нескольких направлениях:

Удаляют сухие чешуйки и загрязнения.

Выравнивают рельеф и осветляют тон.

Сужают поры, делая их менее заметными.

Улучшают проникновение других полезных компонентов.

Кислоты содержатся в пенках для умывания, тониках, сыворотках и пилингах. Для домашнего ухода подойдут мягкие поверхностные пилинги, а более глубокие лучше доверить косметологу.

Ретинол: мощный инструмент в борьбе за гладкость

Этот активный компонент (форма витамина A) стимулирует обновление клеток, сокращает морщины и выравнивает микрорельеф. Ретинол требует аккуратного введения в уход:

Начни с 1-2 раз в неделю.

Используй только на ночь.

Не забудь про SPF днём.

Сначала может появиться шелушение, но это нормальная реакция. Постепенно кожа привыкнет, и эффект будет впечатляющим.

Увлажнение: без него сияния не будет

Здоровая кожа — это увлажнённая кожа. Недостаток влаги делает её тусклой и снижает способность отражать свет. Для ежедневного ухода понадобятся:

Тонеры и эссенции с гиалуроновой кислотой.

Лёгкие увлажняющие сыворотки и кремы.

Маски с увлажняющими компонентами.

Совет: обрати внимание на область вокруг глаз — там кожа тоньше и быстрее теряет влагу.

Массаж лица для естественного сияния

Ещё один секрет кореянок — регулярный массаж лица. Он улучшает кровообращение, усиливает лимфодренаж и помогает коже дольше оставаться упругой.

Гуаша-массаж со специальными скребками.

Вакуумный массаж (осторожно при чувствительных сосудах!).

Массаж с косметическими маслами и сыворотками.

Идеально, если массажное средство содержит масла сквалана, ши или витамины — они будут дополнительно питать кожу.

Антиоксиданты: защита от старения

Кожа страдает от свободных радикалов — они ускоряют процессы старения, провоцируют пигментацию и морщины. Антиоксиданты помогают бороться с этим:

Витамин С (аскорбиновая кислота, аскорбил фосфат натрия).

(аскорбиновая кислота, аскорбил фосфат натрия). Ниацинамид: уменьшает воспаления и осветляет кожу.

уменьшает воспаления и осветляет кожу. Ресвератрол, феруловая кислота: мощные компоненты против старения.

мощные компоненты против старения. Омега-3 жирные кислоты: поддерживают эластичность кожи.

Важно: добавь в рацион авокадо, красную рыбу, орехи, ягоды и зелень — они богаты антиоксидантами и полезными жирами.

Макияж: как усилить эффект glass skin?

Если хочется моментального результата, можно усилить сияние с помощью макияжа. Вот несколько лайфхаков:

Используй увлажняющий праймер с лёгким свечением.

Выбирай BB- или CC-крем вместо плотного тонального.

Откажись от сухих корректоров и пудры — они убирают сияние.

Для румян и хайлайтера используй кремовые текстуры.

Тренд glass skin не про тонну косметики, а про здоровую кожу.

Можно ли достичь "стеклянной" кожи в реальности

Да, если следовать комплексному уходу:

Регулярно отшелушивать кожу с помощью кислот.

с помощью кислот. Использовать ретинол для выравнивания текстуры.

для выравнивания текстуры. Глубоко увлажнять с помощью эссенций, сывороток и масок.

с помощью эссенций, сывороток и масок. Делать массаж лица для улучшения кровообращения.

для улучшения кровообращения. Добавить в уход антиоксиданты и полезные жирные кислоты.

Эффект появится не за один день, но через пару месяцев кожа начнёт светиться изнутри, и тебе больше не захочется прятать её под тональным кремом.

Уточнения

Косме́тика (от др.-греч. κοσμητική - "искусство украшать, наряжать", далее от κοσμητικός, κοσμέω) — учение о средствах и методах улучшения внешности человека.



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