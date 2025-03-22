Косметологи не волшебники: 10 запросов, от которых у них дёргается глаз

Косметологи ежедневно сталкиваются с самыми разными клиентами, но даже у самых терпеливых специалистов бывают моменты, когда их внутренний профессиональный перфекционист готов закатить глаза. Некоторые запросы, страхи и заблуждения настолько распространены, что вызывают у врачей искреннее недоумение. Разбираемся, какие ошибки раздражают косметологов и что действительно важно учитывать перед походом в клинику.
Вопрос о стерильности инструментов — это, конечно, проявление бдительности, но порой он звучит неуместно, особенно если речь идет о профессиональной клинике. Косметологи привыкли работать в стерильных условиях, и современный рынок медицинских услуг строго регулирует этот аспект.
Однако бывает, что клиент слишком настойчиво допрашивает врача, мешая процессу и создавая атмосферу недоверия.
Желание разделить стоимость процедуры с подругой — не редкость, но это категорически запрещено. Одноразовый шприц — это не только вопрос стерильности, но и безопасности. Замена иглы не исключает риск передачи инфекций, а при разделении филлера нет гарантии, что каждой из участниц достанется правильное количество препарата.
Некоторые клиенты ожидают мгновенного эффекта от косметологических процедур, забывая, что большинство методик требует времени на восстановление. Даже филлеры или ботокс дают окончательный результат не сразу — препарат должен распределиться, а кожа адаптироваться.
Если речь идет о лазерных процедурах, пилингах или инъекциях, возможны покраснения, небольшие отеки или даже синяки. Ожидать идеальный результат "сегодня на завтра" — большая ошибка.
Косметологи — не волшебники, а лицо — это зона с активным кровоснабжением. Даже самые аккуратные инъекции могут оставить небольшие гематомы или отеки, и это совершенно нормально.
Особенно это касается пациентов, принимающих антикоагулянты или склонных к повышенной ломкости капилляров.
Клиенты нередко приносят фото знаменитостей и просят повторить их форму губ, скул или овала лица. Однако анатомия у каждого своя, и то, что гармонично смотрится на одном лице, может выглядеть неестественно на другом.
Кроме того, косметолог — это не просто исполнитель пожеланий клиента, а профессионал, который оценивает пропорции и возможности вашей внешности.
Некоторые клиенты приходят с явными проблемами кожи — акне, воспалениями, сухостью — но требуют только контурную пластику или другие эстетические процедуры. Однако если кожа не в порядке, даже самые дорогие филлеры не дадут желаемого эффекта.
Некоторые клиенты сами назначают себе процедуры, основываясь на рекламных статьях или советах блогеров. Однако косметология — это не конструктор, где можно без разбора сочетать все модные техники.
Распространенный миф, который до сих пор пугает многих клиентов. Да, ботулотоксин — это нейротоксин, но в микродозах он абсолютно безопасен и широко применяется в медицине.
Некоторые боятся, что после ботокса лицо "замерзнет" или "упадут" брови, но грамотное введение препарата исключает такие последствия.
Некоторые пациенты игнорируют рекомендации врача, а потом жалуются на побочные эффекты. Например, не избегают солнца после пилинга, не используют SPF или мажут кожу неподходящими средствами.
А еще бывает, что спустя несколько лет после процедуры человек обращается к другому врачу, а затем требует от первого косметолога исправить ошибки чужой работы.
Домашний уход — важная часть поддержания кожи в хорошем состоянии. Однако многие клиенты не могут ответить, какими средствами пользуются, или даже не понимают, зачем их применяют.
Косметолог — ваш союзник в вопросах красоты, а не волшебник, который исполняет желания мгновенно и без последствий. Доверие, открытость к рекомендациям и понимание особенностей процедур помогут вам достичь наилучшего результата.
Помните, что красота — это не только внешность, но и осознанный подход к своему здоровью.
Косметология (от греч. κοσμητικός— красота и -λογία - учение) — наука, изучающая эстетические проблемы организма человека, их этиологии, проявления и методы коррекции, также — свод методик, направленных на коррекцию эстетических проблем внешности человека.
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