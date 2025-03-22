Косметологи не волшебники: 10 запросов, от которых у них дёргается глаз

6:42 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Косметологи ежедневно сталкиваются с самыми разными клиентами, но даже у самых терпеливых специалистов бывают моменты, когда их внутренний профессиональный перфекционист готов закатить глаза. Некоторые запросы, страхи и заблуждения настолько распространены, что вызывают у врачей искреннее недоумение. Разбираемся, какие ошибки раздражают косметологов и что действительно важно учитывать перед походом в клинику.

Фото: https://www.freepik.com Косметолог

Что раздражает косметологов больше всего

У вас точно одноразовые иглы

Вопрос о стерильности инструментов — это, конечно, проявление бдительности, но порой он звучит неуместно, особенно если речь идет о профессиональной клинике. Косметологи привыкли работать в стерильных условиях, и современный рынок медицинских услуг строго регулирует этот аспект.

Однако бывает, что клиент слишком настойчиво допрашивает врача, мешая процессу и создавая атмосферу недоверия.

Что делать

Если сомневаетесь, уточните у администратора клиники, каким способом обеспечивается стерильность. Врач в серьезном заведении не будет рисковать репутацией ради экономии на иглах или шприцах.

Можно шприц на двоих

Желание разделить стоимость процедуры с подругой — не редкость, но это категорически запрещено. Одноразовый шприц — это не только вопрос стерильности, но и безопасности. Замена иглы не исключает риск передачи инфекций, а при разделении филлера нет гарантии, что каждой из участниц достанется правильное количество препарата.

Что делать

Если бюджет ограничен, лучше выбрать одну процедуру, но провести ее качественно. Совместная экономия на инъекциях может обернуться серьезными проблемами со здоровьем.

Мне завтра на мероприятие, сделайте идеальную кожу

Некоторые клиенты ожидают мгновенного эффекта от косметологических процедур, забывая, что большинство методик требует времени на восстановление. Даже филлеры или ботокс дают окончательный результат не сразу — препарат должен распределиться, а кожа адаптироваться.

Если речь идет о лазерных процедурах, пилингах или инъекциях, возможны покраснения, небольшие отеки или даже синяки. Ожидать идеальный результат "сегодня на завтра" — большая ошибка.

Что делать

Планируйте косметологические процедуры заранее. Если впереди важное событие, проконсультируйтесь с врачом за месяц-два, чтобы подобрать процедуры с учетом сроков восстановления.

А можно без следов

Косметологи — не волшебники, а лицо — это зона с активным кровоснабжением. Даже самые аккуратные инъекции могут оставить небольшие гематомы или отеки, и это совершенно нормально.

Особенно это касается пациентов, принимающих антикоагулянты или склонных к повышенной ломкости капилляров.

Что делать

Обсудите с врачом возможные побочные эффекты перед процедурой. Если впереди важное мероприятие, лучше выбрать нетравматичные уходовые методики.

Сделайте мне губы как у этой звезды

Клиенты нередко приносят фото знаменитостей и просят повторить их форму губ, скул или овала лица. Однако анатомия у каждого своя, и то, что гармонично смотрится на одном лице, может выглядеть неестественно на другом.

Кроме того, косметолог — это не просто исполнитель пожеланий клиента, а профессионал, который оценивает пропорции и возможности вашей внешности.

Что делать

Доверьтесь специалисту. Вместо копирования чужой внешности лучше обсудить, какой вариант будет максимально гармоничным именно для вас.

Лечить кожу не нужно, просто увеличьте губы

Некоторые клиенты приходят с явными проблемами кожи — акне, воспалениями, сухостью — но требуют только контурную пластику или другие эстетические процедуры. Однако если кожа не в порядке, даже самые дорогие филлеры не дадут желаемого эффекта.

Что делать

Перед инъекциями убедитесь, что ваша кожа здорова. Если есть проблемы, лучше сначала привести ее в порядок, а уже потом заниматься изменением формы губ или скул.

Вот список процедур, сделайте все

Некоторые клиенты сами назначают себе процедуры, основываясь на рекламных статьях или советах блогеров. Однако косметология — это не конструктор, где можно без разбора сочетать все модные техники.

Что делать

Доверьтесь врачу. Специалист подберет процедуры с учетом состояния кожи, возраста и желаемого результата.

Ботокс — это яд

Распространенный миф, который до сих пор пугает многих клиентов. Да, ботулотоксин — это нейротоксин, но в микродозах он абсолютно безопасен и широко применяется в медицине.

Некоторые боятся, что после ботокса лицо "замерзнет" или "упадут" брови, но грамотное введение препарата исключает такие последствия.

Что делать

Изучите информацию из надежных источников и консультируйтесь только с квалифицированными врачами.

Я все делала по-другому, а теперь помогите

Некоторые пациенты игнорируют рекомендации врача, а потом жалуются на побочные эффекты. Например, не избегают солнца после пилинга, не используют SPF или мажут кожу неподходящими средствами.

А еще бывает, что спустя несколько лет после процедуры человек обращается к другому врачу, а затем требует от первого косметолога исправить ошибки чужой работы.

Что делать

Соблюдайте рекомендации после процедур. Ваш результат зависит не только от врача, но и от вашего ухода.

Чем-то мажусь, но не знаю чем…

Домашний уход — важная часть поддержания кожи в хорошем состоянии. Однако многие клиенты не могут ответить, какими средствами пользуются, или даже не понимают, зачем их применяют.

Что делать

Обсудите с косметологом правильный уход, чтобы процедуры дали максимальный эффект.

Вывод

Косметолог — ваш союзник в вопросах красоты, а не волшебник, который исполняет желания мгновенно и без последствий. Доверие, открытость к рекомендациям и понимание особенностей процедур помогут вам достичь наилучшего результата.

Помните, что красота — это не только внешность, но и осознанный подход к своему здоровью.

Уточнения

Косметология (от греч. κοσμητικός— красота и -λογία - учение) — наука, изучающая эстетические проблемы организма человека, их этиологии, проявления и методы коррекции, также — свод методик, направленных на коррекцию эстетических проблем внешности человека.



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