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Магия объёма для тонких волос: хитрости, которые работают

2:02
Моя семья » Красота и стиль

Тонкие волосы могут быть не только красивыми, но и стильными. Однако иногда они требуют особого подхода, чтобы создать объёмную и пышную причёску. Сегодня мы расскажем о простых и эффективных способах добавить объёма вашим волосам без лишних усилий.

Сушка волос
Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik
Сушка волос

1. Использование текстурирующих средств

Текстурирующие спреи и пудры — отличные помощники для создания объёма. Эти продукты добавляют структуру и лёгкость, делая волосы визуально более густыми. Наносите текстурирующие средства на влажные локоны, а затем высушите их феном, приподнимая волосы у корней.

2. Лёгкие кудри и волны

Один из самых простых способов добавить объём — это создать лёгкие кудри или волны. Можно использовать плойку или утюжок, чтобы создать мягкие локоны, или воспользоваться методами без использования инструментов, например, заплетением косичек на ночь. Такой стиль придает волосам дополнительный объём и движение.

3. Объём у корней

Использование специальных средств для объёма у корней, таких как муссы и пенки, может значительно улучшить внешний вид волос. Наносите их прямо на корни, а затем аккуратно высушите волосы, приподнимая их у основания. Это создаст эффект густоты и увеличит объем.

4. Причёски с объёмными хвостами и пучками

Причёски, такие как объемные хвосты или пучки, — отличный способ скрыть тонкие волосы и создать эффект пышной причёски. Используйте ободки или специальные кольца для объёма, чтобы придать причёске больше структуры и воздушности.

Не бойтесь экспериментировать с различными методами создания объема. С помощью текстурирующих средств, кудрей и объемных причесок можно легко добавить густоту даже тонким волосам, не тратя много времени и усилий.

Уточнения

Во́лосы — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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