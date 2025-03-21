Сульфаты — не враги, а волосы не привыкают: разрушаем самые глупые бьюти-мифы

Когда дело касается ухода за волосами, существует масса мифов, в которые верят даже самые опытные бьюти-энтузиасты. Но действительно ли дорогие шампуни работают лучше, а ежедневное мытьё головы вредит? Давай разбираться!
Хочешь красивые и здоровые волосы? Тогда забудь о ценниках и обращай внимание на состав.
"Не цена определяет качество, а формула", — объясняет хирург-трихолог Росс Копельман.
Важно подобрать средство под свой тип волос: если они склонны к жирности — нужен шампунь глубокой очистки, если сухие — увлажняющий. А вот если у тебя пористые локоны, в составе должны быть силиконы, которые обычно считают вредными.
Ты наверняка слышала, что сульфаты и силиконы — зло. Но всё не так однозначно.
"Сульфаты — это мощные очищающие вещества. Они не подойдут для окрашенных и сухих волос, но незаменимы для тех, кто часто пользуется стайлингом", — говорит Копельман.
Силиконы придают волосам блеск и гладкость, но могут накапливаться. Если у тебя тонкие волосы, они могут утяжелять пряди, но это не значит, что их нужно полностью исключать.
Если у тебя хороший шампунь, можешь мыть голову хоть каждый день!
"Проблема не в частоте, а в составе шампуня. Агрессивные компоненты действительно могут сушить кожу головы, но если средство подобрано правильно, оно только поможет волосам", — поясняет эксперт.
А вот редкое мытьё головы может навредить — избыток кожного сала и загрязнений забивает фолликулы, что может привести к выпадению волос.
Это не более чем миф! Шампунь не перестаёт работать со временем.
"Изменения, которые ты замечаешь, могут быть связаны с сезонностью: зимой волосы требуют больше увлажнения, летом — лёгкости", — объясняет Копельман.
Если волосы стали тусклыми или тяжёлыми, попробуй шампунь глубокой очистки, но менять средство каждые пару месяцев вовсе не обязательно.
Секрет красивых волос — не в дорогом шампуне и не в постоянных экспериментах, а в грамотном уходе и понимании своих потребностей. Выбирай средства осознанно, и тогда твои волосы скажут тебе спасибо!
Шампу́нь - гигиеническое косметическое средство для мытья волос. Представляет собой смесь нескольких веществ.
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