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Пора готовить ножки к босоножкам: самые стильные оттенки для педикюра в этом сезоне

2:33
Моя семья » Красота и стиль

Весна уже в самом разгаре, а значит, пора готовиться к сезону открытой обуви! Босоножки и сандалии скоро снова займут свое место в гардеробе, а вместе с ними на первый план выходит педикюр.

Педикюр
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Педикюр

В этом году в тренде как мягкие пастельные оттенки, так и смелый металлический блеск. Среди модных тенденций — сияющий хром, природные землистые тона и нежные перламутровые покрытия. Выбирай свой стиль и воплощай его в жизнь — в салоне или дома!

Теплый масляный желтый

  • Этот мягкий оттенок будто создан для весеннего педикюра. Пастельный желтый цвет напоминает лепестки нарциссов, создавая эффект теплоты и легкости. Такой педикюр будет отлично смотреться как с яркими, так и с нейтральными образами.

Хромированное серебро

  • Металлический блеск не теряет актуальности, и весной-2025 он остается в топе трендов. Для яркого акцента используй серебристое покрытие или втирку — ногти будут переливаться при каждом движении. Такой педикюр подходит не только для вечеринок, но и для повседневного образа.

Нежная зелень шалфея

  • Этот оттенок — идеальное сочетание природной естественности и элегантности. Шалфейный цвет выглядит благородно, но не броско, позволяя добавить легкую изюминку в весенний образ. Если хочется чего-то необычного, но без резких контрастов, этот вариант — именно то, что нужно.

Жемчужный нюд

  • Классический нюд с легким перламутровым отливом этой весной обещает стать фаворитом. Гладкое "глазированное" покрытие придаст ногтям ухоженный и изысканный вид, а также идеально подойдет под любую обувь и стиль одежды.

Лавандовая дымка

  • Для поклонников нежных, воздушных оттенков отличным выбором станет пастельный лавандовый цвет. Он придает образу легкость и романтичность. Можно дополнить педикюр небольшими акцентами, например, рисунком лаванды на большом пальце, но даже без дополнительных деталей он будет выглядеть элегантно.

Весна — время перемен

Обновление образа начинается с деталей, и педикюр — одна из них. Независимо от того, выберешь ты сдержанную классику или смелый эксперимент, главное — чтобы ногти выглядели ухоженно. Ведь красивая обувь всегда смотрится лучше с идеальным педикюром!

Уточнения

Педикю́р (от фр. pédicure, далее от лат. pedis - "нога" и cūra - "уход", "забота") — специальный уход за пальцами ног (например, удаление мозолей, полировка ногтей) или покрытие ногтей лаком.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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