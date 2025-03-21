Гладкие подмышки без раздражений: лайфхаки, которые заменят лазер

3:29 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Каждое бритьё подмышек заканчивается раздражением, мелкими порезами и неприятной сухостью? Ты не одинока! Многие совершают одни и те же ошибки, которые приводят к дискомфорту и далёкому от совершенства результату.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Гипергидроз

На самом деле гладкие, ухоженные подмышки без раздражений и вросших волосков — это реально! Достаточно следовать пяти простым правилам, которые обеспечат эффект идеальной депиляции, сравнимый с результатами лазера.

Правило 1: подготовка — залог успеха

Кожа должна быть тщательно размягчена перед процедурой, иначе волосы будут удаляться неравномерно, а лезвие может вызвать микротравмы.

Полежи в тёплой ванне или постой под горячим душем хотя бы 5-7 минут. Тёплая вода откроет поры и размягчит волосы, облегчая их сбривание.

Если нет времени на душ, используй тёплое полотенце: приложи его к подмышкам на пару минут.

Правило 2: отшелушивание против врастания волос

Одна из главных причин раздражения и врастания волосков — ороговевшие клетки, мешающие ровному бритью.

Перед бритьём используй мягкий скраб или энзимную пудру.

Нанеси отшелушивающее средство, слегка помассируй подмышки и смой тёплой водой.

Это позволит удалить омертвевшие клетки и сделать кожу гладкой, предотвращая врастание волос.

Правило 3: выбирай правильное средство для бритья

Мыло или гель для душа — плохие помощники. Они не обеспечивают нужного скольжения и могут пересушивать кожу.

Лучший вариант: крем или гель для бритья с увлажняющими компонентами.

крем или гель для бритья с увлажняющими компонентами. Альтернативный лайфхак: можно использовать бальзам или кондиционер для волос — они смягчают кожу и делают бритьё более комфортным.

Правило 4: техника бритья — без раздражений и порезов

Ключевой момент — движение бритвы. Волосы в подмышечных впадинах растут в разных направлениях, и неправильно выбранное направление бритья может привести к пропущенным волоскам или раздражению.

Двигай станком сначала сверху вниз, затем в стороны и только в конце против роста волос.

Используй бритву с несколькими лезвиями и увлажняющей полоской.

Промывай лезвие под струёй воды после каждого движения, чтобы избежать засорения волосками.

Меняй одноразовые станки каждые 4-5 использований, чтобы избежать затупления и появления микропорезов.

Правило 5: увлажнение и защита после бритья

После бритья кожа подмышек нуждается в особом уходе. Даже если ты сделала всё идеально, кожа может стать чувствительной.

Нанеси крем с пантенолом или алоэ вера, чтобы снять возможное раздражение.

Если чувствуешь сухость, используй лёгкое масло (например, кокосовое или миндальное).

Избегай дезодорантов на спиртовой основе сразу после бритья — они могут вызвать жжение и раздражение.

Правильный подход к бритью подмышек делает кожу идеально гладкой, устраняет раздражение и предотвращает появление вросших волос. Теперь ты знаешь, как добиться эффекта лазера без лишних усилий. Главное — следовать этим пяти шагам, и ты забудешь о дискомфорте после бритья!

Уточнения

Лайфха́к (англ. life hack) — хитрость или полезный совет, помогающий эффективно решить ту или иную проблему.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.