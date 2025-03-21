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Шлифануть кожу, как столешницу: почему все помешались на лазерном омоложении

Моя семья » Красота и стиль

Лазерная шлифовка — одна из самых эффективных косметологических методик для коррекции несовершенств кожи. Она позволяет избавиться от постакне, рубцов, пигментных пятен, расширенных пор и морщин, а также заметно улучшает текстуру кожи. Однако процедура имеет свои нюансы и не всегда подходит всем. Разберёмся, в чём её особенности, какие виды лазерной шлифовки существуют и что нужно знать перед тем, как записаться на сеанс.

Девушка
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Девушка

Как работает лазерная шлифовка

Процедура основана на воздействии лазерного луча, который удаляет верхний слой эпидермиса, стимулируя процессы регенерации. В результате кожа обновляется, а выработка коллагена и эластина усиливается, что делает её более гладкой и упругой.

Лазерная шлифовка может проводиться в разных зонах, но чаще всего её применяют для:

  • Лба и щёк.
  • Области вокруг глаз.
  • Шеи и зоны декольте.

Когда процедура действительно нужна

Она рекомендована при:

  • Пигментных пятнах: процедура устраняет избыточную пигментацию, выравнивая тон кожи.
  • Рубцах и постакне: лазер сглаживает рельеф и делает шрамы менее заметными.
  • Морщинах: мелкие морщинки исчезают, а глубокие становятся менее выраженными.
  • Расширенных порах: кожа становится более ровной и гладкой.

Противопоказания

Несмотря на эффективность, лазерная шлифовка подходит не всем. Процедуру нельзя делать при:

  • Воспалительных высыпаниях или инфекциях на коже.
  • Беременности и лактации.
  • Открытых ранах и ожогах.
  • Хронических заболеваниях в стадии обострения.
  • Онкологии или заболеваниях крови.
  • Недавних агрессивных процедурах (RF-лифтинг, пилинг).

Какие виды лазерной шлифовки бывают

В зависимости от типа лазера процедура может быть более мягкой или глубокой.

Фракционная лазерная шлифовка

  • Самый популярный метод. Лазер работает точечно, не затрагивая всю поверхность кожи, что ускоряет заживление. Подходит для всех типов кожи, а восстановление занимает около недели.

Углекислотная (CO2) шлифовка

  • Глубокое воздействие, помогает при выраженных морщинах и рубцах. Требует длительного восстановления (до 2 месяцев), но результат сохраняется годами.

Эрбиевая шлифовка

  • Более мягкий метод, который подходит для коррекции мелких морщин, купероза, пигментации. Отличается минимальным сроком реабилитации (несколько дней).

Сплошная лазерная шлифовка

  • Самый радикальный способ, при котором лазер обрабатывает всю поверхность кожи. Используется при глубоких шрамах и серьёзных дефектах. Реабилитация может длиться до нескольких месяцев.

Как проходит процедура

  • Врач определяет зону воздействия и подбирает подходящие параметры лазера.
  • Кожа очищается и обрабатывается анестезирующим кремом.
  • Лазер направляется на кожу, воздействуя точечно или сплошным полотном.
  • После процедуры наносится успокаивающий крем, ускоряющий регенерацию.

Важно: после шлифовки кожа может быть красной, появится шелушение, а иногда и корочки. Их нельзя удалять самостоятельно — они должны сойти естественным образом.

Плюсы и минусы процедуры

Плюсы

  • Убирает рубцы и следы постакне.
  • Разглаживает мелкие морщины.
  • Сужает поры и делает кожу более ровной.
  • Осветляет пигментные пятна.
  • Долговременный эффект (от года и больше).

Минусы

  • Долгий реабилитационный период (до нескольких месяцев).
  • Высокая стоимость.
  • Возможные неприятные ощущения во время процедуры.

Как часто можно делать лазерную шлифовку

В среднем требуется 4-6 процедур с интервалом 1-1,5 месяца, советуют дерматокосметологи. Это зависит от индивидуальных особенностей кожи и желаемого результата.

Сколько стоит лазерная шлифовка

Стоимость процедуры зависит от города и клиники.

  • Москва - от 30 000 руб.
  • Санкт-Петербург - от 25 000 руб.
  • Екатеринбург - от 16 000 руб.
  • Воронеж - от 12 000 руб.
  • Новосибирск - от 20 000 руб.

Если цена слишком низкая, это повод насторожиться — возможно, оборудование устарело, а специалист не имеет достаточной квалификации.

Лазерная шлифовка в домашних условиях: возможно ли

Нет! Самостоятельное использование лазерных аппаратов может привести к ожогам, шрамам и ухудшению состояния кожи. Процедуру должен выполнять опытный врач в лицензированной клинике.

Стоит ли делать лазерную шлифовку

Если вы хотите избавиться от рубцов, морщин, постакне и пигментации, эта процедура может стать отличным решением. Однако важно учитывать возможные противопоказания, длительный период восстановления и стоимость. Главное — выбирать проверенную клинику и опытного специалиста, чтобы получить качественный результат.

Уточнения

Косметология (от греч. κοσμητικός- красота и -λογία — учение) — наука, изучающая эстетические проблемы организма человека, их этиологии, проявления и методы коррекции, также — свод методик, направленных на коррекцию эстетических проблем внешности человека.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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