Шлифануть кожу, как столешницу: почему все помешались на лазерном омоложении

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Лазерная шлифовка — одна из самых эффективных косметологических методик для коррекции несовершенств кожи. Она позволяет избавиться от постакне, рубцов, пигментных пятен, расширенных пор и морщин, а также заметно улучшает текстуру кожи. Однако процедура имеет свои нюансы и не всегда подходит всем. Разберёмся, в чём её особенности, какие виды лазерной шлифовки существуют и что нужно знать перед тем, как записаться на сеанс.

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Как работает лазерная шлифовка

Процедура основана на воздействии лазерного луча, который удаляет верхний слой эпидермиса, стимулируя процессы регенерации. В результате кожа обновляется, а выработка коллагена и эластина усиливается, что делает её более гладкой и упругой.

Лазерная шлифовка может проводиться в разных зонах, но чаще всего её применяют для:

Лба и щёк.

Области вокруг глаз.

Шеи и зоны декольте.

Когда процедура действительно нужна

Она рекомендована при:

Пигментных пятнах: процедура устраняет избыточную пигментацию, выравнивая тон кожи.

процедура устраняет избыточную пигментацию, выравнивая тон кожи. Рубцах и постакне: лазер сглаживает рельеф и делает шрамы менее заметными.

лазер сглаживает рельеф и делает шрамы менее заметными. Морщинах: мелкие морщинки исчезают, а глубокие становятся менее выраженными.

мелкие морщинки исчезают, а глубокие становятся менее выраженными. Расширенных порах: кожа становится более ровной и гладкой.

Противопоказания

Несмотря на эффективность, лазерная шлифовка подходит не всем. Процедуру нельзя делать при:

Воспалительных высыпаниях или инфекциях на коже.

Беременности и лактации.

Открытых ранах и ожогах.

Хронических заболеваниях в стадии обострения.

Онкологии или заболеваниях крови.

Недавних агрессивных процедурах (RF-лифтинг, пилинг).

Какие виды лазерной шлифовки бывают

В зависимости от типа лазера процедура может быть более мягкой или глубокой.

Фракционная лазерная шлифовка

Самый популярный метод. Лазер работает точечно, не затрагивая всю поверхность кожи, что ускоряет заживление. Подходит для всех типов кожи, а восстановление занимает около недели.

Углекислотная (CO2) шлифовка

Глубокое воздействие, помогает при выраженных морщинах и рубцах. Требует длительного восстановления (до 2 месяцев), но результат сохраняется годами.

Эрбиевая шлифовка

Более мягкий метод, который подходит для коррекции мелких морщин, купероза, пигментации. Отличается минимальным сроком реабилитации (несколько дней).

Сплошная лазерная шлифовка

Самый радикальный способ, при котором лазер обрабатывает всю поверхность кожи. Используется при глубоких шрамах и серьёзных дефектах. Реабилитация может длиться до нескольких месяцев.

Как проходит процедура

Врач определяет зону воздействия и подбирает подходящие параметры лазера.

Кожа очищается и обрабатывается анестезирующим кремом.

Лазер направляется на кожу, воздействуя точечно или сплошным полотном.

После процедуры наносится успокаивающий крем, ускоряющий регенерацию.

Важно: после шлифовки кожа может быть красной, появится шелушение, а иногда и корочки. Их нельзя удалять самостоятельно — они должны сойти естественным образом.

Плюсы и минусы процедуры

Плюсы

Убирает рубцы и следы постакне.

Разглаживает мелкие морщины.

Сужает поры и делает кожу более ровной.

Осветляет пигментные пятна.

Долговременный эффект (от года и больше).

Минусы

Долгий реабилитационный период (до нескольких месяцев).

Высокая стоимость.

Возможные неприятные ощущения во время процедуры.

Как часто можно делать лазерную шлифовку

В среднем требуется 4-6 процедур с интервалом 1-1,5 месяца, советуют дерматокосметологи. Это зависит от индивидуальных особенностей кожи и желаемого результата.

Сколько стоит лазерная шлифовка

Стоимость процедуры зависит от города и клиники.

Москва - от 30 000 руб.

- от 30 000 руб. Санкт-Петербург - от 25 000 руб.

- от 25 000 руб. Екатеринбург - от 16 000 руб.

- от 16 000 руб. Воронеж - от 12 000 руб.

- от 12 000 руб. Новосибирск - от 20 000 руб.

Если цена слишком низкая, это повод насторожиться — возможно, оборудование устарело, а специалист не имеет достаточной квалификации.

Лазерная шлифовка в домашних условиях: возможно ли

Нет! Самостоятельное использование лазерных аппаратов может привести к ожогам, шрамам и ухудшению состояния кожи. Процедуру должен выполнять опытный врач в лицензированной клинике.

Стоит ли делать лазерную шлифовку

Если вы хотите избавиться от рубцов, морщин, постакне и пигментации, эта процедура может стать отличным решением. Однако важно учитывать возможные противопоказания, длительный период восстановления и стоимость. Главное — выбирать проверенную клинику и опытного специалиста, чтобы получить качественный результат.

Уточнения

Косметология (от греч. κοσμητικός- красота и -λογία — учение) — наука, изучающая эстетические проблемы организма человека, их этиологии, проявления и методы коррекции, также — свод методик, направленных на коррекцию эстетических проблем внешности человека.



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