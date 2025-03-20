Готовитесь к свиданию? Сделайте эту процедуру – и ваши руки будут идеальными

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Теплая пленка парафина не только приятно расслабляет, но и запускает процессы увлажнения, улучшает кровообращение и ускоряет восстановление кожи. Эта процедура эффективна в уходе за руками, ногами и даже суставами. Разберем, как работает парафинотерапия, кому она подходит и как проводить ее в домашних условиях.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Женские руки

Как работает парафинотерапия

Разогретый парафин образует на коже пленку, которая запирает влагу, смягчает кожу и питает ее полезными компонентами. Тепло улучшает циркуляцию крови, снимает напряжение и боль в суставах, а также способствует выводу токсинов.

Когда особенно полезна процедура

В холодное время года : защищает кожу от сухости и шелушения.

: защищает кожу от сухости и шелушения. После тяжелого дня: помогает расслабить мышцы и снять усталость.

помогает расслабить мышцы и снять усталость. При проблемах с суставами: используется в физиотерапии для уменьшения боли.

Какие виды парафинотерапии бывают

Горячая: классическая процедура с нагретым до +50…+55°C парафином. Улучшает кровообращение, глубоко увлажняет и питает кожу.

классическая процедура с нагретым до +50…+55°C парафином. Улучшает кровообращение, глубоко увлажняет и питает кожу. Холодная: подойдет людям с чувствительной кожей. Используется крем-парафин, который не требует разогрева, но эффективно увлажняет и защищает.

Парафинотерапия для разных зон тела

Для рук: борется с сухостью, ухаживает за кутикулой, укрепляет ногти.

борется с сухостью, ухаживает за кутикулой, укрепляет ногти. Для ног: смягчает пятки, защищает от трещин, снимает усталость.

смягчает пятки, защищает от трещин, снимает усталость. Для суставов: применяется в лечебных целях для снятия воспаления.

применяется в лечебных целях для снятия воспаления. Для тела: используется в обертываниях для увлажнения кожи и борьбы с целлюлитом.

Как делать парафинотерапию дома

Что нужно

Косметический парафин.

Ванночка или устройство для его нагрева.

Кисть, полиэтиленовые пакеты, махровые рукавицы.

Инструкция по горячей парафинотерапии

Разогрейте парафин до +50…+55°C.

Опустите руки или ноги в ванночку на 3 секунды, повторите 3-5 раз.

Наденьте полиэтиленовые пакеты, затем утеплите махровыми рукавицами.

Оставьте на 15-20 минут, затем снимите застывший слой.

Нанесите увлажняющий крем.

Совет: при сильной сухости кожи делайте парафинотерапию 1-2 раза в неделю курсом из 10-15 процедур.

Уточнения

Парафинотерапия (от парафин и др.-греч. θεραπεία [therapeia] - лечение), парафинолечение, — метод альтернативной медицины, теплолечение с применением нагретого парафина в качестве теплоносителя.



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