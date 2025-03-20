Готовитесь к свиданию? Сделайте эту процедуру – и ваши руки будут идеальными

Теплая пленка парафина не только приятно расслабляет, но и запускает процессы увлажнения, улучшает кровообращение и ускоряет восстановление кожи. Эта процедура эффективна в уходе за руками, ногами и даже суставами. Разберем, как работает парафинотерапия, кому она подходит и как проводить ее в домашних условиях.
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Женские руки
Как работает парафинотерапия
Разогретый парафин образует на коже пленку, которая запирает влагу, смягчает кожу и питает ее полезными компонентами. Тепло улучшает циркуляцию крови, снимает напряжение и боль в суставах, а также способствует выводу токсинов.
Когда особенно полезна процедура
В холодное время года: защищает кожу от сухости и шелушения.
После тяжелого дня: помогает расслабить мышцы и снять усталость.
При проблемахс суставами: используется в физиотерапии для уменьшения боли.
Какие виды парафинотерапии бывают
Горячая: классическая процедура с нагретым до +50…+55°C парафином. Улучшает кровообращение, глубоко увлажняет и питает кожу.
Холодная: подойдет людям с чувствительной кожей. Используется крем-парафин, который не требует разогрева, но эффективно увлажняет и защищает.
Парафинотерапия для разных зон тела
Для рук: борется с сухостью, ухаживает за кутикулой, укрепляет ногти.
Для ног: смягчает пятки, защищает от трещин, снимает усталость.
Для суставов: применяется в лечебных целях для снятия воспаления.
Для тела: используется в обертываниях для увлажнения кожи и борьбы с целлюлитом.
Как делать парафинотерапию дома
Что нужно
Косметический парафин.
Ванночка или устройство для его нагрева.
Кисть, полиэтиленовые пакеты, махровые рукавицы.
Инструкция по горячей парафинотерапии
Разогрейте парафин до +50…+55°C.
Опустите руки или ноги в ванночку на 3 секунды, повторите 3-5 раз.
Наденьте полиэтиленовые пакеты, затем утеплите махровыми рукавицами.
Оставьте на 15-20 минут, затем снимите застывший слой.
Нанесите увлажняющий крем.
Совет: при сильной сухости кожи делайте парафинотерапию 1-2 раза в неделю курсом из 10-15 процедур.
Уточнения
Парафинотерапия (от парафин и др.-греч. θεραπεία [therapeia] - лечение), парафинолечение, — метод альтернативной медицины, теплолечение с применением нагретого парафина в качестве теплоносителя.