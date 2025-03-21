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Эти 4 шикарных цвета взорвут ваш гардероб весной 2025: главный совет от стилиста

3:39
Моя семья » Красота и стиль

Первый глоток весеннего стиля так же вдохновляет, как и момент, когда вы выходите на улицу без пальто. С приходом весны тяжёлые зимние одежды начинают отходить на второй план, и возникает желание обновить гардероб. Вместе с этим изменением приходит новая палитра цветов, которая заменяет холодные оттенки зимы на что-то более лёгкое, свежее и выразительное.

Нежно-розовое платье
Фото: freepik.com by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Нежно-розовое платье

"Весна — это время обновления и пробуждения, что отражается в том, как люди одеваются. После долгой зимы мы начинаем экспериментировать с более яркими и насыщенными оттенками", — сказала Карина Трофимова, консультант по моде и основатель Haus Incubator, в интервью для InStyle.

В этом году на модных подиумах весна/лето 2025 были представлены свежие идеи относительно сезонных цветов. Пудрово-розовые оттенки от Miu Miu и Brandon Maxwell демонстрировали динамичность и мягкость пастельных тонов, в то время как у Gucci от Sabato De Sarno акцент был сделан на насыщенные серые цвета.

Консультант по моде уверена, что этой весной серый цвет станет главным среди нейтральных оттенков, предсказывает Трофимова.

"Серый — это новый чёрный этого сезона", — сказала она.

С приходом весны и увеличением продолжительности светового дня пришло время принять хроматические изменения сезона. Впереди нас ждут четыре цветовых тренда, которые определят предстоящую весну.

  1. Пудрово-розовый. Розовый уже давно является фаворитом сезона. Если раньше преобладали яркие и насыщенные оттенки, то сейчас дизайнеры переходят к более мягким и пастельным тонам. На показе весенне-летней коллекции Brandon Maxwell модели демонстрировали воздушные платья и юбки в нежных розовых оттенках, создавая менее вызывающий, но не менее смелый образ.
  2. Тёмно-красный. Красный цвет занимает центральное место в весенней моде 2025 года, наполняя подиумы своей огненной энергией. В отличие от бордовых оттенков, в этом сезоне классический красный цвет более насыщенный и выразительный. У Ferragamo смелое использование акцентов и скульптурных пальто вдохнуло новую жизнь в этот оттенок, а Bottega Veneta играли с вневременными классическими силуэтами.
  3. Мандарин. Этот оттенок часто воспринимается как спорный, но в весеннем сезоне 2025 он готов поднять ставки в вашем гардеробе. Коллекция Bottega Veneta от Matthieu Blazy представила оттенки, напоминающие закат, наполняя коллекцию тёплой и динамичной палитрой. Даже Prada приняли цитрусовый тон, представив структурированные юбки в насыщенном оранжевом оттенке.
  4. Холодные серые оттенки. Нейтральные цвета обычно ассоциируются с мягкими оттенками загара и бежевыми тонами, но в 2025 году в центре внимания окажутся холодные серые оттенки. От светло-серебристых до глубоких угольных, эти цвета будут доминировать в коллекциях многих дизайнеров. На показе Gucci весна/лето 2025 серый цвет заявил о себе строгими пальто и брюками. В сочетании с яркими акцентами или в монохромных ансамблях серый придаст нейтральным оттенкам свежий и современный вид.

Уточнения

Розовый — цвет образующийся при смешивании красного и белого.

Весна́ — одно из четырёх времён года, переходный сезон между зимой и летом. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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