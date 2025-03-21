Эти 4 шикарных цвета взорвут ваш гардероб весной 2025: главный совет от стилиста

Первый глоток весеннего стиля так же вдохновляет, как и момент, когда вы выходите на улицу без пальто. С приходом весны тяжёлые зимние одежды начинают отходить на второй план, и возникает желание обновить гардероб. Вместе с этим изменением приходит новая палитра цветов, которая заменяет холодные оттенки зимы на что-то более лёгкое, свежее и выразительное.
"Весна — это время обновления и пробуждения, что отражается в том, как люди одеваются. После долгой зимы мы начинаем экспериментировать с более яркими и насыщенными оттенками", — сказала Карина Трофимова, консультант по моде и основатель Haus Incubator, в интервью для InStyle.
В этом году на модных подиумах весна/лето 2025 были представлены свежие идеи относительно сезонных цветов. Пудрово-розовые оттенки от Miu Miu и Brandon Maxwell демонстрировали динамичность и мягкость пастельных тонов, в то время как у Gucci от Sabato De Sarno акцент был сделан на насыщенные серые цвета.
Консультант по моде уверена, что этой весной серый цвет станет главным среди нейтральных оттенков, предсказывает Трофимова.
"Серый — это новый чёрный этого сезона", — сказала она.
С приходом весны и увеличением продолжительности светового дня пришло время принять хроматические изменения сезона. Впереди нас ждут четыре цветовых тренда, которые определят предстоящую весну.
Розовый — цвет образующийся при смешивании красного и белого.
Весна́ — одно из четырёх времён года, переходный сезон между зимой и летом.
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