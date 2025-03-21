Отеки под глазами по утрам: раскрыт секрет борьбы с неприятным явлением

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Когда вы видите в зеркале опухшие глаза, это может вызвать чувство разочарования, независимо от причины. Это может быть связано со слезами, плохим сном, употреблением солёной пищи или другими факторами. Однако есть несколько простых и доступных средств, которые могут помочь быстро справиться с проблемой. Кроме того, существуют долгосрочные изменения в образе жизни, которые помогут предотвратить появление отёчности и улучшить состояние кожи вокруг глаз.

Патчи для глаз
Фото: freepik.com by cookie_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Патчи для глаз

Опухание глаз часто связано с задержкой жидкости, которая может возникать из-за употребления солёной пищи, алкоголя или других факторов. Также это может быть результатом аллергии, старения или других причин. Иногда отёчность глаз может быть признаком более серьёзных проблем со здоровьем, поэтому при хронической или сильной отёчности рекомендуется обратиться к врачу.

Если вы столкнулись с отёчностью глаз, попробуйте описанные ниже стратегии, предложенные экспертами в области косметологии.

Откуда берётся отёчность глаз?

Отёчность глаз может возникать по разным причинам. Одной из наиболее распространённых является задержка жидкости в организме, которая может быть вызвана употреблением солёной пищи и алкоголя. Экологические аллергены, такие как пыльца или пыль, также могут способствовать отёчности. Кроме того, отёчность может быть связана с естественным процессом старения кожи.

Иногда отёчность глаз может быть вызвана недостатком сна или усталостью. В таких случаях рекомендуется выполнить утренние процедуры и оценить состояние глаз через час или два после пробуждения. Если отёчность сохраняется, возможно, стоит обратить внимание на другие факторы, которые могут способствовать этому состоянию.

Средства для мгновенного устранения отёчности глаз

Существует несколько простых и эффективных способов быстро снять отёчность глаз:

  • Охлаждение области вокруг глаз: Холод помогает уменьшить приток крови и воспаление. Для этого можно использовать пакеты со льдом, холодные компрессы, охлаждённые чайные пакетики или даже холодные ложки.
  • Чайные пакетики: Заваренные чайные пакетики содержат кофеин, который помогает уменьшить воспаление и улучшить кровообращение. Положите охлаждённые чайные пакетики на закрытые глаза на несколько минут.
  • Кремы и патчи для глаз: Выбирайте кремы и патчи с противовоспалительными ингредиентами, такими как кофеин или пептиды. Эти средства помогут улучшить увлажнение кожи и уменьшить отёчность.
  • Массаж глаз: Нежный массаж области под глазами может помочь улучшить кровообращение и уменьшить задержку жидкости. Однако будьте осторожны и не надавливайте слишком сильно.

Корректировка образа жизни

Для предотвращения отёчности глаз и улучшения состояния кожи рекомендуется внести изменения в свой образ жизни:

  • Диета с низким содержанием натрия: Избегайте продуктов с высоким содержанием натрия, таких как попкорн, суши, деликатесные сэндвичи и другие. Вместо этого отдавайте предпочтение фруктам, овощам, цельным зёрнам и другим продуктам с низким содержанием натрия.
  • Умеренное употребление алкоголя: Чрезмерное употребление алкоголя может привести к обезвоживанию и расширению кровеносных сосудов, что может вызвать отёчность глаз. Старайтесь ограничивать потребление алкогольных напитков.
  • Отказ от курения: Курение может вызвать сужение кровеносных сосудов и снижение притока кислорода к коже под глазами. Это может привести к отёчности и ухудшению состояния кожи.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете быстро справиться с отёчностью глаз и предотвратить её появление в будущем. Однако, если отёчность сохраняется или сопровождается другими симптомами, рекомендуется обратиться к врачу для консультации.

Уточнения

Отёк (лат. oedema) — избыточное накопление жидкости в органах, внеклеточных тканевых пространствах организма.

Патч — наклейка для век, созданная с учетом анатомических и физиологических особенностей зоны век и пропитанная активным составом с ценными компонентами.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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