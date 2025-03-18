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Неожиданный маникюр, который перевернет вашу весну: торт на ногтях

1:59
Моя семья » Красота и стиль

Весна — это время обновлений, и новый тренд маникюра, который находит все больше поклонников, не оставит вас равнодушными. Если вы любите что-то необычное и с изюминкой, то маникюр в стиле "торт" — именно то, что вам нужно. Вы точно не ожидали такого поворота в маникюрной моде!

маникюр
Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото из freepik
маникюр

Вспомните летние тренды с фруктовыми мотивами или знаменитые глазированные пончики, которые до сих пор остаются популярными. Но вот маникюр в виде тортов — это нечто новое и необычное, что просто невозможно игнорировать.

Как выглядит маникюр в стиле "торт"

Суть в том, что ногти украшаются многослойной глазурью, которая напоминает сладкий кондитерский крем. Этот процесс требует времени и терпения, ведь каждый слой должен быть тщательно нанесен, чтобы создать эффект настоящего торта. На ногтях появляются красивые оборки, маленькие бусины, съедобные цветы или вишенки — все это делает маникюр невероятно детализированным.

Этот тренд не для тех, кто спешит. Но если вы готовы посвятить время и усилия, результат вас точно поразит!

Почему тортовый маникюр так популярен

Маникюр в стиле торта идеально дополняет более сложные и детализированные тренды, такие как бантики, сердечки и бисер. Он также прекрасно сочетает винтажный стиль, который стал невероятно модным прошлым летом.

Такой маникюр помогает создать атмосферу уюта и тепла, а также позволяет вам проявить креативность. Вы можете выбрать яркие цвета, такие как розовый, или же остановиться на более нежных оттенках. Не бойтесь экспериментировать!

Как носить маникюр в виде торта

Маникюр в стиле "торт" подходит как для ярких, так и для более спокойных образов. Французский маникюр в этом стиле тоже будет выглядеть потрясающе, так что дайте волю своей фантазии!

Уточнения

Маникю́р (от лат. manus — рука, кисть и cūra — уход) — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки) человека.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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