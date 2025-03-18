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Лысеете, но стройнеете? Как прерывистое голодание заставляет вас платить за красоту

2:05
Моя семья » Красота и стиль

Когда все уверяли нас, что прерывистое голодание — это решение всех проблем с лишним весом, никто не упомянул, что оно может привести к потере волос. Но это не шутка: исследования показали, что долгосрочное применение этой практики может замедлить рост волос и вызвать их выпадение.

Пустая тарелка со стаканом воды
Фото: Wikipedia by Dr Jean Fortunet, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Пустая тарелка со стаканом воды

Прерывистое голодание стало популярным благодаря своей простоте и обещаниям ускорить метаболизм и помочь сбросить лишние килограммы. В основе метода лежит чередование периодов голодания с временем без диетических ограничений. Такие "периоды голодания" могут быть разными: от полного воздержания от пищи до ограничения калорий.

На первый взгляд, идея прерывистого голодания кажется весьма привлекательной. Суть заключается в том, что организм не успевает адаптироваться к снижению калорий, что должно способствовать нормальной потере веса. Однако, как показывают исследования, эта практика далеко не так безобидна.

Негативные последствия 

Результаты долгосрочных наблюдений показывают, что хотя прерывистое голодание может иметь свои плюсы, его влияние на волосы вызывает тревогу. Например, исследование, которое охватывает почти 50 экспериментов, не подтвердило, что эта методика эффективнее традиционных низкокалорийных диет с точки зрения потери веса. На самом деле, результаты говорят о том, что прерывистое голодание может быть даже менее эффективным в долгосрочной перспективе.

Помимо этого, оно связано с негативными последствиями для роста волос. Это связано с тем, что длительные голодания могут нарушить гормональный баланс, что, в свою очередь, влияет на здоровье волос.

Так что если вы решитесь попробовать прерывистое голодание, имейте в виду не только его возможные преимущества для фигуры, но и возможные побочные эффекты. Возможно, стоит пересмотреть подход, чтобы не остаться без волос в погоне за идеальной фигурой.

Уточнения

Голодание — состояние организма, вызванное недостаточным поступлением веществ, необходимых для поддержания гомеостаза.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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