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Обаяние или психоз? Как не стать жертвой скрытого манипулятора

3:06
Моя семья » Красота и стиль

Вы когда-нибудь задумывались, что психопат не обязательно должен выглядеть как персонаж с безумным выражением лица, бегущий с ножом по улице? На самом деле психопаты — это довольно распространённое явление в обществе. Эти люди умеют отлично скрывать свою настоящую природу, и распознать их бывает крайне сложно.

девушка смеётся
Фото: freepik by cookie_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
девушка смеётся

Однако есть признаки, которые могут помочь вам понять, кто из вашего окружения может быть психопатом.

Что такое психопатия

Психопатия — это расстройство личности, при котором человек лишён эмоций, эмпатии и моральных принципов. Внешне такие люди могут казаться обаятельными, даже заботливыми. Однако в какой-то момент их истинная личность всё-таки проявляется. Важно отметить, что психопатия не всегда выражается в ярких и заметных поступках, как часто представляют в кино.

Признаки психопата

Психопаты — это далеко не глупые люди. Напротив, их умение производить впечатление на окружающих свидетельствует о высоком интеллекте. Главный их инструмент — это идеальный контроль над собой и окружающими. Их действия продуманы до мелочей, а истинные намерения скрыты под маской добродушия.

Психопаты не испытывают эмоций, таких как любовь или жалость. Они имитируют чувства, чтобы манипулировать людьми и получать выгоду. Важно помнить, что психопаты не боятся рисковать, так как у них отсутствует страх, что позволяет им делать то, что другим кажется невозможным.

Как распознать психопата

Психопатов сложно распознать, но есть несколько признаков, которые могут помочь. Они часто уверены в своей уникальности и не переносят критику. Если что-то идёт не так, они всегда сваливают вину на других. Для них отношения с людьми — это просто инструмент достижения целей. Психопаты не способны на долгосрочные привязанности и не могут строить глубокие отношения.

Специалисты используют тест Хэйра, состоящий из 20 вопросов, чтобы выявить психопатические черты. Однако важно помнить, что настоящий профессионал должен проводить этот тест. Даже опытный психиатр может не заметить психопата, особенно если тот обладает высокими интеллектуальными способностями.

Сейчас даже искусственный интеллект может помочь в выявлении психопатических черт, анализируя движения головы и другие поведенческие паттерны. Однако важно помнить, что лучший способ избежать встречи с психопатом — это быть внимательным к его поведению и не позволять ему манипулировать вами.

Как действовать

Если вы подозреваете, что человек в вашем окружении — психопат, будьте осторожны. Эти люди могут манипулировать вами для своей выгоды, и лучше избегать тесного общения с ними. Если вы заметили признаки психопатии, постарайтесь максимально дистанцироваться от такого человека, чтобы избежать его воздействия.

Уточнения

Психоло́гия (от др.-греч. ψυχή «душа»; λόγος «учение») — гуманитарная научная дисциплина, изучающая закономерности возникновения, развития и функционирования психики и психической деятельности человека и групп людей.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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